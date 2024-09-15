ЦСКА объявил об переходе Давилы в мексиканскую «Америку»
Виктор Давила покидает ЦСКА.
Чилийский полузащитник продолжит карьеру в мексиканском клубе «Америка», сообщила пресс-служба армейцев.
ЦСКА не уточняет подробности трансфера. Ранее сообщалось, что москвичи отдадут Давилу в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 6,5 млн, если футболист сыграет 50% матчей.
Виктор присоединился к ЦСКА летом прошлого года. Всего за московский клуб футболист провел 38 матчей, в которых забил шесть мячей.
«Мы благодарим Виктора за время, проведенное в составе красно-синих, и желаем ему удачи в новом клубе!» – говорится в сообщении ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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