Летний биатлон. Чемпионат России. Команды Бабикова, Поварницына, Пащенко, Иродова, Цветкова, Емерхонова выступят в эстафете
Альфа-Банк Чемпионат России
Красноярск
Мужчины
Эстафета 4x7,5 км
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Башкортостан (Родион Травников, Антон Бабиков, Владислав Зотов, Данил Матерков)
2. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын)
3. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Алексей Вагин, Никита Поршнев)
4. ЯНАО (Александр Бектуганов, Дмитрий Абашев, Святослав Ильченко, Рустам Каюмов)
5. Московская область (Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Денис Иродов)
6. Красноярский край-1 (Роман Бойчевский, Данил Мальцев, Андрей Коваленко, Евгений Сидоров)
7. Новосибирская область (Павел Кудряшов, Олег Домичек, Леонид Кульгускин, Роман Еремин)...
9. Санкт-Петербург (Михаил Айкинский, Александр Козулин, Кирилл Владимиров, Максим Цветков)...
11. Приволжский ФО-1 (Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Иван Колотов, Даниил Усов).
Полный старт-лист – на сайте СБР.
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