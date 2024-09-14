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Летний биатлон. Чемпионат России. Команды Бабикова, Поварницына, Пащенко, Иродова, Цветкова, Емерхонова выступят в эстафете

15 сентября на летнем чемпионате России по биатлону пройдет мужская эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России

Красноярск 

Мужчины

Эстафета 4x7,5 км

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Башкортостан (Родион Травников, Антон Бабиков, Владислав Зотов, Данил Матерков)

2. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын)

3. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Алексей Вагин, Никита Поршнев)

4. ЯНАО (Александр Бектуганов, Дмитрий Абашев, Святослав Ильченко, Рустам Каюмов)

5. Московская область (Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Денис Иродов)

6. Красноярский край-1 (Роман Бойчевский, Данил Мальцев, Андрей Коваленко, Евгений Сидоров)

7. Новосибирская область (Павел Кудряшов, Олег Домичек, Леонид Кульгускин, Роман Еремин)...

9. Санкт-Петербург (Михаил Айкинский, Александр Козулин, Кирилл Владимиров, Максим Цветков)...

11. Приволжский ФО-1 (Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Иван Колотов, Даниил Усов).

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
чемпионат России по летнему биатлону
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
Роман Сурнев
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
Дмитрий Абашев
logoКирилл Стрельцов
Дмитрий Иванов
logoНикита Поршнев
Вячеслав Малеев
Роман Еремин
Рустам Каюмов
Вадим Истамгулов
Евгений Емерхонов
Иван Колотов
Михаил Бурундуков
Алексей Вагин
Александр Бектуганов
Олег Домичек
Денис Иродов
Алексей Зубарев
Даниил Усов
Никита Блинов
Владислав Зотов
Павел Кудряшов
Леонид Кульгускин
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