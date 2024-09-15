Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных не любят»

Сергей Семак высказался об оскорбительной кричалке болельщиков про «Зенит».

Во время вчерашнего матча 8-го тура Мир РПЛ между «Зенитом » и ЦСКА (1:0) болельщики московской команды скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Ранее эту кричалку скандировали фанаты других клубов РПЛ, включая «Спартак » и «Динамо ».

– Как вы понимаете кричалку «Зенит» – позор российского футбола»?

– Сильных не любят, – сказал главный тренер сине-бело-голубых.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?