Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных не любят»
Сергей Семак высказался об оскорбительной кричалке болельщиков про «Зенит».
Во время вчерашнего матча 8-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:0) болельщики московской команды скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Ранее эту кричалку скандировали фанаты других клубов РПЛ, включая «Спартак» и «Динамо».
– Как вы понимаете кричалку «Зенит» – позор российского футбола»?
– Сильных не любят, – сказал главный тренер сине-бело-голубых.
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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