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Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы

15 сентября на контрольных прокатах дуэты представят новые произвольные танцы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

15 сентября

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 18.35 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов

2. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

3. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

Вторая разминка

4. Анна Щербакова – Егор Гончаров

5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

6. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Третья разминка

8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

10. Александра Степанова – Иван Букин

11. Анна Коломенская – Артем Фролов

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕгор Базин
logoМаксим Некрасов
Артем Фролов
logoЕлизавета Худайбердиева
logoконтрольные прокаты
logoДевид Нарижный
logoСофья Тютюнина
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
logoВасилиса Кагановская
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Анна Коломенская
Матвей Грачев
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