Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
15 сентября
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 18.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
2. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
3. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
Вторая разминка
4. Анна Щербакова – Егор Гончаров
5. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
6. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Третья разминка
8. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
9. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
10. Александра Степанова – Иван Букин
11. Анна Коломенская – Артем Фролов
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
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