Давила выкупил себя у ЦСКА за 7,5 млн евро. Виктор также выплатит 500 тысяч бонусами, если выполнит определенные условия в «Америке» (Иван Карпов)

Стали известны подробности трансфера Виктора Давилы из ЦСКА в «Америку».

Ранее московский клуб объявил об уходе чилийского полузащитника.

По данным инсайдера Ивана Карпова, Давила выкупил свой контракт у ЦСКА за 7,5 млн евро.

Виктор также выплатит армейцам 500 тысяч евро бонусами в случае выполнения определенных условий в мексиканском клубе.

Отмечается, что дополнительными договорами ЦСКА застраховал 20% от последующей продажи Давилы из «Америки» в другой клуб.