Давила выкупил себя у ЦСКА за 7,5 млн евро. Виктор также выплатит 500 тысяч бонусами, если выполнит определенные условия в «Америке» (Иван Карпов)
Стали известны подробности трансфера Виктора Давилы из ЦСКА в «Америку».
Ранее московский клуб объявил об уходе чилийского полузащитника.
По данным инсайдера Ивана Карпова, Давила выкупил свой контракт у ЦСКА за 7,5 млн евро.
Виктор также выплатит армейцам 500 тысяч евро бонусами в случае выполнения определенных условий в мексиканском клубе.
Отмечается, что дополнительными договорами ЦСКА застраховал 20% от последующей продажи Давилы из «Америки» в другой клуб.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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