Игрокам «Зенита» выплатят по 5 млн рублей за победу над ЦСКА («Мутко против»)
Игрокам «Зенита» выплатят повышенные премиальные за победу над ЦСКА.
Команда Сергея Семака вчера одержала выездную победу в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:0).
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», руководство «Зенита» приняло решение удвоить премиальные выплаты игрокам за победу над ЦСКА – футболисты получат по 5 миллионов рублей.
Отмечается, что стандартная сумма премиальных за победу «Зенита» составляет 25 тысяч евро (около 2,5 млн рублей).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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