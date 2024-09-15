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КХЛ. «Амур» примет «Куньлунь», «Сибирь» против «Авангарда», СКА сыграет с «Ладой», московское «Динамо» – с минским

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Амур» примет «Куньлунь», «Сибирь» будет противостоять «Авангарду», СКА сыграет с «Ладой», московское «Динамо» – с минским. 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
logoАвангард
logoСибирь
logoЛада
logoСКА
logoАмур
результаты матчей
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoКуньлунь Ред Стар
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