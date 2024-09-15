Гаттузо подарил iPhone 16 всем игрокам и персоналу «Хайдука» за победу над «Динамо» Загреб. Тренер потратил 40 000 евро
Дженнаро Гаттузо подарил iPhone 16 всем игрокам и персоналу «Хайдука».
Таким образом главный тренер решил наградить команду за победу над «Динамо» Загреб (1:0) в чемпионате Хорватии. По результатам матча «Хайдук» обогнал «Динамо» (13 очков) и вышел на 2-е место в турнирной таблице, набрав 14 баллов.
По данным 24sata, всего было заказано 30-35 телефонов по цене около 1100 евро за штуку, счет за которые оплатил Гаттузо. Он потратил примерно 40 000 евро.
Отмечается, что итальянец неоднократно говорил, что зарабатывает достаточно и занимается тренерским делом не ради денег, а из-за страсти к футболу. Бывший футболист и тренер «Милана» планировал сделать подарки игрокам раньше, но предыдущие результаты не всегда оправдывали его ожидания.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: 24sata
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