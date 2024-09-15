Гаттузо подарил iPhone 16 всем игрокам и персоналу «Хайдука» за победу над «Динамо» Загреб. Тренер потратил 40 000 евро

Дженнаро Гаттузо подарил iPhone 16 всем игрокам и персоналу «Хайдука».

Таким образом главный тренер решил наградить команду за победу над «Динамо » Загреб (1:0) в чемпионате Хорватии. По результатам матча «Хайдук » обогнал «Динамо » (13 очков) и вышел на 2-е место в турнирной таблице, набрав 14 баллов.

По данным 24sata, всего было заказано 30-35 телефонов по цене около 1100 евро за штуку, счет за которые оплатил Гаттузо . Он потратил примерно 40 000 евро.

Отмечается, что итальянец неоднократно говорил, что зарабатывает достаточно и занимается тренерским делом не ради денег, а из-за страсти к футболу. Бывший футболист и тренер «Милана » планировал сделать подарки игрокам раньше, но предыдущие результаты не всегда оправдывали его ожидания.