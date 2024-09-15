Фабрегас должен 34 тысячи франков за аренду жилья в Швейцарии. Владелец квартиры подал запрос на выселение тренера «Комо»

Сеска Фабрегаса могут выселить из швейцарской квартиры за долги.

По информации LiberaTv, нынешний тренер «Комо » не платил арендную плату и не оплачивал другие расходы за квартиру в Биссоне, которую снял несколько месяцев назад. Tag24 сообщает , что общая сумма задолженности составляет 34 тысячи швейцарских франков (36 тысяч евро – Спортс).

В начале сентября владелец квартиры на берегу озера Лугано подал запрос на выселение в окружной суд, отметив, что у него не было возможности поступить иначе.

Он пожаловался на неуплату по крайней мере двухмесячной арендной платы, которая составляет 8 тысяч франков в месяц (8 500 евро – Спортс), и иные долги.

У Фабрегаса есть еще несколько дней, чтобы предоставить суду какую-либо информацию по существу дела.

Испанец возглавил «Комо » в июле. В прошлом сезоне бывший игрок «Барселоны», «Арсенала » и «Челси » исполнял обязанности главного тренера клуба и вывел его в Серию А. Ранее он был ассистентом тренера.