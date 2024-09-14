Летний биатлон. Чемпионат России. Команды Казакевич, Мошковой, Дуркиной, Сливко, Резцовой, Каюмовой выступят в эстафете
Альфа-Банк Чемпионат России
Красноярск
Женщины
Эстафета 4x6 км
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)
2. ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова, Виктория Метеля)
3. Тюменская область (Ульяна Нигматуллина, Елизавета Фролова, Анна Грухвина, Виктория Сливко)
4. ЯНАО (Полина Плюснина, Валерия Каюмова, Кристина Токарева, Антонина Кирсанова)
5. Красноярский край (Анна Григорьева, Екатерина Кулакова, Наталья Дуркина, Юлия Шеллер)
6. Московская область-1 (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Халили)
7. Башкортостан (Елизавета Каплина, Илона Знакова, Карина Бахтина, Карина Талменева)
8. Красноярский край-2 (Юлия Лапина, Жанна Максимович, Наталья Малышко, Юлия Смирнова)
9. Московская область-2 (Анастасия Зенова, Кристина Павлушина, Амина Иванова, Алиса Пугина)
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