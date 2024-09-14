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Летний биатлон. Чемпионат России. Команды Казакевич, Мошковой, Дуркиной, Сливко, Резцовой, Каюмовой выступят в эстафете

15 сентября на летнем чемпионате России по биатлону пройдет женская эстафета.

Альфа-Банк Чемпионат России

Красноярск 

Женщины

Эстафета 4x6 км

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко)

2. ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова, Виктория Метеля)

3. Тюменская область (Ульяна Нигматуллина, Елизавета Фролова, Анна Грухвина, Виктория Сливко)

4. ЯНАО (Полина Плюснина, Валерия Каюмова, Кристина Токарева, Антонина Кирсанова)

5. Красноярский край (Анна Григорьева, Екатерина Кулакова, Наталья Дуркина, Юлия Шеллер)

6. Московская область-1 (Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Халили)

7. Башкортостан (Елизавета Каплина, Илона Знакова, Карина Бахтина, Карина Талменева)

8. Красноярский край-2 (Юлия Лапина, Жанна Максимович, Наталья Малышко, Юлия Смирнова)

9. Московская область-2 (Анастасия Зенова, Кристина Павлушина, Амина Иванова, Алиса Пугина)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России жен
результаты
чемпионат России по летнему биатлону
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoНаталья Дуркина (Гербулова)
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
Тамара Дербушева (Воронина)
logoКристина Токарева (Ильченко)
Карина Талменева
logoИрина Казакевич
Елизавета Каплина
Полина Шевнина
logoЕкатерина Мошкова
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнастасия Шевченко
Анна Григорьева
logoАнастасия Халили (Гореева)
Владислава Гаврилова
Карина Бахтина
logoАнна Грухвина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Амина Иванова
Анастасия Зенова
Полина Плюснина
Юлия Лапина
Кристина Павлушина
Илона Знакова
Жанна Максимович
Анастасия Зырянова
Екатерина Кулакова
Антонина Кирсанова
Юлия Шеллер
Алиса Пугина
Виктория Метеля
Елизавета Фролова
Екатерина Суханова
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