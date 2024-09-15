У Лукаку два ассиста и гол в матче с «Кальяри», форвард «Наполи» забивает во втором матче за клуб подряд. У Хвичи 1+1
Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия заработали 5 баллов на двоих против «Кальяри».
«Наполи» ведет в матче 4-го тура Серии А (3:0, второй тайм).
Ромелу Лукаку поучаствовал в каждом голе в ворота «Кальяри». Бельгийский форвард ассистировал Джованни ди Лоренцо и Хвиче Кварацхелии на 18-й и 66-й минутах соответственно.
На 70-й минуте Лукаку отличился сам с передачи Кварацхелии.
Лукаку проводит второй матч за «Наполи» – в первом он забил «Парме».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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