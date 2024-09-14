Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
15 сентября фигуристки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
15 сентября
Женщины
Произвольная программа
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
2. Анна Фролова
Вторая разминка
5. Софья Акатьева
6. Вероника Яметова
7. Софья Муравьева
8. Александра Игнатова (Трусова)
9. Дарья Садкова
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости