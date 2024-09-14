Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы

15 сентября фигуристки покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

15 сентября

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Алина Горбачева

2. Анна Фролова

3. Аделия Петросян

4. Ксения Синицына

Вторая разминка

5. Софья Акатьева

6. Вероника Яметова

7. Софья Муравьева

8. Александра Игнатова (Трусова)

9. Дарья Садкова

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

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