НФЛ. 2-я неделя. «Майами» сыграл с «Баффало» и другие матчи
Регулярный чемпионат
2-я неделя
13 сентября
Майами – Баффало – 10:31 (7:7, 3:17, 0:7, 0:0)
Ход игры:
Ч1. Тачдаун БАФ. RB Джеймс Кук на приеме от QB Джоша Аллена (+1 K Тайлер Басс) (0:7)
Ч1. Тачдаун МАЙ. RB Девон Эйчен на приеме от QB Туа Танговаилоа (+1 K Джейсон Сандерс) (7:7)
Ч2. Филд-гол БАФ. K Тайлер Басс (7:10)
Ч2. Тачдаун БАФ. RB Джеймс Кук на выносе (+1 K Тайлер Басс) (7:17)
Ч2. Тачдаун БАФ. RB Джеймс Кук на выносе (+1 K Тайлер Басс) (7:24)
Ч2. Филд-гол МАЙ. K Джейсон Сандерс (10:24)
Ч3. Тачдаун БАФ. CB Джамаркус Ингрэм на возврате перехвата (+1 K Тайлер Басс) (10:31)
Лидеры в нападении:
Пас: Туа Танговаилоа (МАЙ) — 17/25, 145 ярдов, 1 тд, 3 перехвата; Джош Аллен (БАФ) — 13/19, 139 ярдов, 1 тд
Вынос: Девон Эйчен (МАЙ) — 22 попытки, 96 ярдов; Джеймс Кук (БАФ) — 11 попыток, 78 ярдов, 2 тд
Прием: Девон Эйчен (МАЙ) — 7 приемов, 69 ярдов, 1 тд; Калил Шакир (БАФ) — 5 приемов, 54 ярда
15 сентября
20:00. Даллас — Нью-Орлеан
20:00. Грин-Бэй — Индианаполис
20:00. Теннесси — Нью-Йорк Джетс
20:00. Миннесота — Сан-Франциско
20:00. Нью-Ингленд — Сиэтл
20:00. Вашингтон — Нью-Йорк Джайентс
20:00. Каролина — Лос-Анджелес Чарджерс
20:00. Джексонвилл — Кливленд
23:05. Аризона — Лос-Анджелес Рэмс
23:25. Канзас-Сити — Цинциннати
16 сентября
17 сентября
3:20. Филадельфия — Атланта
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий