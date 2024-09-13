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НФЛ. 2-я неделя. «Майами» сыграл с «Баффало» и другие матчи

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

2-я неделя

13 сентября

МайамиБаффало – 10:31 (7:7, 3:17, 0:7, 0:0)

Ход игры:

  • Ч1. Тачдаун БАФ. RB Джеймс Кук на приеме от QB Джоша Аллена (+1 K Тайлер Басс) (0:7)

  • Ч1. Тачдаун МАЙ. RB Девон Эйчен на приеме от QB Туа Танговаилоа (+1 K Джейсон Сандерс) (7:7)

  • Ч2. Филд-гол БАФ. K Тайлер Басс (7:10)

  • Ч2. Тачдаун БАФ. RB Джеймс Кук на выносе (+1 K Тайлер Басс) (7:17)

  • Ч2. Тачдаун БАФ. RB Джеймс Кук на выносе (+1 K Тайлер Басс) (7:24)

  • Ч2. Филд-гол МАЙ. K Джейсон Сандерс (10:24)

  • Ч3. Тачдаун БАФ. CB Джамаркус Ингрэм на возврате перехвата (+1 K Тайлер Басс) (10:31)

Лидеры в нападении:

  • Пас: Туа Танговаилоа (МАЙ) — 17/25, 145 ярдов, 1 тд, 3 перехвата; Джош Аллен (БАФ) — 13/19, 139 ярдов, 1 тд

  • Вынос: Девон Эйчен (МАЙ) — 22 попытки, 96 ярдов; Джеймс Кук (БАФ) — 11 попыток, 78 ярдов, 2 тд

  • Прием: Девон Эйчен (МАЙ) — 7 приемов, 69 ярдов, 1 тд; Калил Шакир (БАФ) — 5 приемов, 54 ярда

15 сентября

20:00. ДалласНью-Орлеан

20:00. ДетройтТампа-Бэй

20:00. Грин-БэйИндианаполис

20:00. ТеннессиНью-Йорк Джетс

20:00. МиннесотаСан-Франциско

20:00. Нью-ИнглендСиэтл

20:00. ВашингтонНью-Йорк Джайентс

20:00. КаролинаЛос-Анджелес Чарджерс

20:00. ДжексонвиллКливленд

20:00. БалтиморЛас-Вегас

23:05. АризонаЛос-Анджелес Рэмс

23:25. ДенверПиттсбург

23:25. Канзас-СитиЦинциннати

16 сентября

3:20. ХьюстонЧикаго

17 сентября

3:20. ФиладельфияАтланта

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
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