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СКА обыграл «Ладу» в овертайме. У команды Ротенберга 1 победа в основное время в 5 матчах

СКА дома победил «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда под руководством Романа Ротенберга одержала 2-ю победу в 5 матчах нынешнего сезоне КХЛ

При этом у СКА только 1 победа в основное время в этом сезоне – в гостях над «Ладой» (3:1). 

Кроме того, в нынешнем сезоне петербургский клуб проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ), «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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