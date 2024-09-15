СКА обыграл «Ладу» в овертайме. У команды Ротенберга 1 победа в основное время в 5 матчах
СКА дома победил «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда под руководством Романа Ротенберга одержала 2-ю победу в 5 матчах нынешнего сезоне КХЛ.
При этом у СКА только 1 победа в основное время в этом сезоне – в гостях над «Ладой» (3:1).
Кроме того, в нынешнем сезоне петербургский клуб проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ), «Локомотиву» (0:2) и «Трактору» (0:3).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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