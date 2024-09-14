Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами

15 сентября фигуристы покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

14 сентября

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Роман Савосин

2. Дмитрий Алиев

3. Даниил Самсонов

4. Марк Кондратюк

Вторая разминка

5. Глеб Лутфуллин

6. Евгений Семененко

7. Макар Игнатов

8. Петр Гуменник

9. Андрей Мозалев

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

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