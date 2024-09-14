Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
15 сентября фигуристы покажут произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
14 сентября
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 15.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
Вторая разминка
5. Глеб Лутфуллин
7. Макар Игнатов
8. Петр Гуменник
9. Андрей Мозалев
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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