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«Тоттенхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в рамках 4-го тура АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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