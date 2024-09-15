Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах

Александра Трусова упала с четверного лутца в произвольной на контрольных прокатах.

Далее Трусова (после замужества – Игнатова) исполнила тройной лутц с ошибкой, тройной флип и двойной аксель.

Во второй половине программы – каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип и двойной аксель.

Трусова – серебряный призер Олимпиады в Пекине-2022. Последний раз на соревнованиях она выступала в ноябре 2022 года.

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