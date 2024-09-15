Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах
Александра Трусова упала с четверного лутца в произвольной на контрольных прокатах.
Далее Трусова (после замужества – Игнатова) исполнила тройной лутц с ошибкой, тройной флип и двойной аксель.
Во второй половине программы – каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип и двойной аксель.
Трусова – серебряный призер Олимпиады в Пекине-2022. Последний раз на соревнованиях она выступала в ноябре 2022 года.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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