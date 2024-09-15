Браим может пропустить до 3 месяцев. Хавбек «Реала» получил травму отводящей мышцы правого бедра в игре с «Сосьедадом»
Браим Диас, вероятно, выбыл надолго после травмы в матче с «Сосьедадом».
Полузащитник «Реала» получил мышечное повреждение в матче 5-го тура Ла Лиги (2:0) и был заменен в 1-м тайме.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у Браима диагностирована травма длинной отводящей мышцы правого бедра.
Журналистка Аранча Родригес отмечает, что срок восстановления полузащитника может составить около трех месяцев. Информацию также подтверждает Хосе Луис Санчес.
В этом сезоне Браим принял участие в пяти матчах «Реала» и забил один гол. Подробно со статистикой игрока сборной Марокко можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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