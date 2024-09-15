Акинфеев о Карвальо: «Сразу было понятно: жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Не знаю, какие у него кости широкие. Водитель ездил за шоколадками»

Игорь Акинфеев вспомнил о любви Даниэла Карвальо к сладостям и его лишнем весе.

«По Карвальо сразу было понятно, что он толстый, жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Всем рассказывал, что у него очень широкая кость. Ножная, ручная – не знаю, какие у него кости широкие были. При этом водитель его ездил за шоколадками. По двадцать «Сникерсов», по двадцать «Марсов», «Кока-колу» покупал ему», – сказал вратарь ЦСКА в эпизоде сериала «Главные победы», посвященном победе московского клуба в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05.

«На самом деле мне было трудно перед играми. Накануне мы набирали много «Сникерсов» и «Кока-колы». Обычно в Москве холодно. Мы открывали окно в комнате, и я выставлял «Кока-колу» на улицу, чтобы она заледенела. Зимний холодильник, так сказать. Но тренер хотел, чтобы я сбрасывал вес. И так всю дорогу», – поделился воспоминаниями бывший полузащитник ЦСКА Карвальо.

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink