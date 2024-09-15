«Черный сын шлюхи», «твоя мать – черная сука». Мендеш показал расистское сообщение с эмодзи обезьяны после матча «ПСЖ» с «Брестом»
Нуну Мендеш подвергся расистским оскорблениям после матча Лиги 1.
Защитник «ПСЖ» получил в своих соцсетях сообщения расистского характера после матча против «Бреста» (3:1).
Игрок опубликовал скриншот одного из них, которое он получил по ходу игры. В нем было написано «Negro hijo de puta» («черный сын шлюхи» – Спортс’‘) и «tu madre una negra perra» («твоя мать – черная сука» – Спортс’‘).
Текст сопровождался эмодзи обезьяны.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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