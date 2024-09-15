Марк Кондратюк исполнил пять четверных и два тройных акселя в произвольной программе на контрольных прокатах

Кондратюк сделал 5 квадов и 2 тройных акселя в произвольной на контрольных прокатах.

Он исполнил четверные лутц и флип, четверной тулуп, секвенцию из тройного и двойного акселей.

Во второй половине программы фигурист прыгнул четверной сальхов и каскады четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов.

Марк Кондратюк – чемпион России и Европы 2022 года, бронзовый призер Олимпиады-2022 в команде.