Александр Мостовой: «Готов помочь Станковичу в «Спартаке». Он знает, кто такой Мостовой, я знаю, как он играл, – это не как вот эти вот, которые в Испании пытаются сейчас»
Александр Мостовой готов ассистировать Деяну Станковичу в «Спартаке».
«Мы с уважением друг к другу относимся. Он знает, кто такой Мостовой, а я знаю, как он играл.
Это же не как там вот эти вот – понимаете, о ком я говорю, – которые сейчас в Испании пытаются. И еще есть некоторые такие же.
Так что, если потребуется, готов помочь Станковичу в тренерском штабе «Спартака», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Мостовой 🤝 практика в «Спартаке». Осталось «найти время и случай»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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