Александр Мостовой: «Готов помочь Станковичу в «Спартаке». Он знает, кто такой Мостовой, я знаю, как он играл, – это не как вот эти вот, которые в Испании пытаются сейчас»

Александр Мостовой готов ассистировать Деяну Станковичу в «Спартаке».

«Мы с уважением друг к другу относимся. Он знает, кто такой Мостовой, а я знаю, как он играл.

Это же не как там вот эти вот – понимаете, о ком я говорю, – которые сейчас в Испании пытаются. И еще есть некоторые такие же.

Так что, если потребуется, готов помочь Станковичу в тренерском штабе «Спартака », – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Мостовой 🤝 практика в «Спартаке». Осталось «найти время и случай»