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16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают дисквалификацию за допинг. Шесть из них – за мельдоний

Дисквалификацию за допинг отбывают 16 несовершеннолетних российских спортсменов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Из 16 дисквалифицированных несовершеннолетних спортсменов на момент наказания двоим не исполнилось 15 лет, двоим – 16, троим – 17.

В список вошли Артем Алейников, Камила Валиева и Варвара Горобченко (фигурное катание), Роберт Воеводкин, Мария Ворошилова, Сергей Наумов (самбо), Дмитрий Горбенко, Михаил Ковалев, Аветис Налбандян (бокс), Виолетта Анисимова (пауэрлифтинг), Патимат Ахмедова (дзюдо), Виктория Боковец (тхэквондо), Миллана Загартдинова (плавание), Мария Кузьмина (лыжное двоеборье), Тигран Мкртчян (тяжелая атлетика) и Алекса Мухаметшина (легкая атлетика). 

Шестеро спортсменов были дисквалифицированы за мельдоний, еще шестеро – за фуросемид. По одному – за триметадизин, стероиды, метигексаламин и нарушение правил доступности для допинг-тестирования. В допинг-пробе фигуристки Горобченко было обнаружено два запрещенных вещества – фуросемид и сибутрамин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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logoдопинг
двоеборье
тхэквондо
самбо
logoРУСАДА
женское катание
logoбокс
ТАСС
logoКамила Валиева
Варвара Горобченко
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