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«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 8 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте

Отставание «Спартака» от 1-го места увеличилось по итогам 8-го тура.

Сегодня команда Деяна Станковича сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» – 1:1.

Лидирующий «Зенит» вчера обыграл ЦСКА (1:0) – у него 20 очков. Следом идут «Краснодар» и «Локомотив» (по 18 баллов), дальше – «Динамо» Москва (16). «Спартак» с 15 очками идет на пятой строчке, ЦСКА – шестой с 13 очками.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
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