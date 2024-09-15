«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 8 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте

Отставание «Спартака» от 1-го места увеличилось по итогам 8-го тура.

Сегодня команда Деяна Станковича сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» – 1:1.

Лидирующий «Зенит » вчера обыграл ЦСКА (1:0) – у него 20 очков. Следом идут «Краснодар » и «Локомотив » (по 18 баллов), дальше – «Динамо» Москва (16). «Спартак » с 15 очками идет на пятой строчке, ЦСКА – шестой с 13 очками.