Ротенберг о передаче Кузнецова с «Ладой»: «Важное событие, следят весь мир и вся Россия. Матчи СКА показывают в Америке, этот гол популяризирует КХЛ»

Роман Ротенберг высказался о популяризации КХЛ в США и мире.

СКА обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Счет в этом матче открыл форвард петербургского клуба Иван Демидов с передачи Евгения Кузнецова.

«Передача Евгения Кузнецова – важное событие. Весь мир и вся Россия, все болельщики в целом [следят за Кузнецовым].

Наши матчи показывают в Северной Америке. И этот гол популяризирует КХЛ», – заявил главный тренер СКА .