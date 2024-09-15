Ротенберг о передаче Кузнецова с «Ладой»: «Важное событие, следят весь мир и вся Россия. Матчи СКА показывают в Америке, этот гол популяризирует КХЛ»
Роман Ротенберг высказался о популяризации КХЛ в США и мире.
СКА обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Счет в этом матче открыл форвард петербургского клуба Иван Демидов с передачи Евгения Кузнецова.
«Передача Евгения Кузнецова – важное событие. Весь мир и вся Россия, все болельщики в целом [следят за Кузнецовым].
Наши матчи показывают в Северной Америке. И этот гол популяризирует КХЛ», – заявил главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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