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  • «Наполи» Конте лидирует в Серии А на данный момент. У «Ювентуса», «Интера» и «Торино» на очко меньше, «Милан» идет девятым
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«Наполи» Конте лидирует в Серии А на данный момент. У «Ювентуса», «Интера» и «Торино» на очко меньше, «Милан» идет девятым

«Наполи» возглавляет таблицу Серии А по итогам игрового дня.

Команда Антонио Конте набрала 9 очков и единолично лидирует в чемпионате. «Интер», «Ювентус» и «Торино» идут следом с 8 баллами.

«Аталанта» расположилась на восьмом месте с 6 очками, «Милан» занимает 9-е место с 5 очками.

Шансы занять первую строчку по итогам четырех туров есть еще у двух команд, имеющих игру в запасе. «Удинезе» набрал 7 очков, «Верона» – 6. Они сыграют завтра с «Пармой» и «Лацио» соответственно.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoИнтер
logoМилан
logoУдинезе
logoАталанта
logoТорино
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoВерона
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