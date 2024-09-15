«Наполи» Конте лидирует в Серии А на данный момент. У «Ювентуса», «Интера» и «Торино» на очко меньше, «Милан» идет девятым

«Наполи» возглавляет таблицу Серии А по итогам игрового дня.

Команда Антонио Конте набрала 9 очков и единолично лидирует в чемпионате. «Интер », «Ювентус » и «Торино » идут следом с 8 баллами.

«Аталанта » расположилась на восьмом месте с 6 очками, «Милан » занимает 9-е место с 5 очками.

Шансы занять первую строчку по итогам четырех туров есть еще у двух команд, имеющих игру в запасе. «Удинезе» набрал 7 очков, «Верона» – 6. Они сыграют завтра с «Пармой» и «Лацио» соответственно.