«Наполи» Конте лидирует в Серии А на данный момент. У «Ювентуса», «Интера» и «Торино» на очко меньше, «Милан» идет девятым
«Наполи» возглавляет таблицу Серии А по итогам игрового дня.
Команда Антонио Конте набрала 9 очков и единолично лидирует в чемпионате. «Интер», «Ювентус» и «Торино» идут следом с 8 баллами.
«Аталанта» расположилась на восьмом месте с 6 очками, «Милан» занимает 9-е место с 5 очками.
Шансы занять первую строчку по итогам четырех туров есть еще у двух команд, имеющих игру в запасе. «Удинезе» набрал 7 очков, «Верона» – 6. Они сыграют завтра с «Пармой» и «Лацио» соответственно.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости