Мичел о Ямале: «Ламин может достичь уровня Месси. Он уже один из лучших игроков мира в свои 17 лет – это футболист, который делает разницу»
Мичел заявил, что Ламин Ямаль может достичь уровня Лионеля Месси.
17-летний вингер «Барселоны» сделал дубль в матче 5-го тура Ла Лиги с «Жироной» (4:1).
«Ламин – это игрок, который делает разницу. Для меня он уже один из лучших игроков мира в свои 17 лет.
Трудно было представить, что после Месси появится кто-то подобный, но я надеюсь, что Ламин продолжит прогрессировать, потому что он может достичь этого уровня», – сказал главный тренер «Жироны».
В текущем сезоне Ла Лиги на счету Ямаля 3 гола и 4 голевые передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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