Дзюба отдал ассист в дебютном матче за «Акрон», выйдя на 64-й минуте
Артем Дзюба совершил результативное действие в первом матче за «Акрон».
Тольяттинский клуб на своем поле разгромил «Химки» со счетом 3:0 в 8-м туре Мир РПЛ.
36-летний Дзюба, 12 сентября подписавший контракт с «Акроном» до конца сезона, появился на поле на 64-й минуте.
На 91-й минуте форвард отдал голевой пас на Владимира Хубулова.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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