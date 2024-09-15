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Дзюба отдал ассист в дебютном матче за «Акрон», выйдя на 64-й минуте

Артем Дзюба совершил результативное действие в первом матче за «Акрон».

Тольяттинский клуб на своем поле разгромил «Химки» со счетом 3:0 в 8-м туре Мир РПЛ.

36-летний Дзюба, 12 сентября подписавший контракт с «Акроном» до конца сезона, появился на поле на 64-й минуте.

На 91-й минуте форвард отдал голевой пас на Владимира Хубулова

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoХимки
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Хубулов
logoАкрон
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