Дзюба отдал ассист в дебютном матче за «Акрон», выйдя на 64-й минуте

Артем Дзюба совершил результативное действие в первом матче за «Акрон».

Тольяттинский клуб на своем поле разгромил «Химки » со счетом 3:0 в 8-м туре Мир РПЛ .

36-летний Дзюба , 12 сентября подписавший контракт с «Акроном » до конца сезона, появился на поле на 64-й минуте.

На 91-й минуте форвард отдал голевой пас на Владимира Хубулова .