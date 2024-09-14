Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
15 сентября пары покажут произвольные программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
15 сентября
Пары
Произвольная программа
Начало – 17.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Вторая разминка
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
5. Алена Косторная – Георгий Куница
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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