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  • Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
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Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы

15 сентября пары покажут произвольные программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

15 сентября

Пары

Произвольная программа

Начало – 17.15 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

2. Александра БойковаДмитрий Козловский

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

5. Алена Косторная – Георгий Куница

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Георгий Куница
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoИлья Княжук
logoконтрольные прокаты
logoАлена Косторная
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
logoНаталья Хабибуллина
Артем Грицаенко
Алексей Карпов
Алиса Блинникова
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