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Роналду из-за вирусной инфекции пропустит первый матч «Аль-Насра» в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду пропустит первый матч «Аль-Насра» в Лиге чемпионов Азии.

Завтра клуб из Эр-Рияда сыграет на выезде против иракской «Аль-Шорты».

Как сообщает пресс-служба «Аль-Насра», в понедельник Роналду почувствовал недомогание.

У 39-летнего португальского форварда была выявлена вирусная инфекция, в связи с чем он не полетел с командой на матч против «Аль-Шорты».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Насра»
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Аль-Шорта
logoЗдоровье
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