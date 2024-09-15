Роналду из-за вирусной инфекции пропустит первый матч «Аль-Насра» в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду пропустит первый матч «Аль-Насра» в Лиге чемпионов Азии.

Завтра клуб из Эр-Рияда сыграет на выезде против иракской «Аль-Шорты».

Как сообщает пресс-служба «Аль-Насра », в понедельник Роналду почувствовал недомогание.

У 39-летнего португальского форварда была выявлена вирусная инфекция, в связи с чем он не полетел с командой на матч против «Аль-Шорты».