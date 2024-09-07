Синнер второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Большого шлема»
Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера в полуфинале US Open – 7:5, 7:6(3), 6:2.
Итальянец второй раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В начале сезона он выиграл титул на Australian Open.
Синнер проводит 12-й турнир в 2024-м и вышел в шестой финал. Все пять предыдущих он выиграл (а всего у него 15 титулов в карьере).
За трофей US Open он поборется с Тэйлором Фрицем или Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовал: Павел Ниткин
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости