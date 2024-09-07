Синнер второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Большого шлема»

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Джека Дрэйпера в полуфинале US Open – 7:5, 7:6(3), 6:2.

Итальянец второй раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В начале сезона он выиграл титул на Australian Open .

Синнер проводит 12-й турнир в 2024-м и вышел в шестой финал. Все пять предыдущих он выиграл (а всего у него 15 титулов в карьере).

За трофей US Open он поборется с Тэйлором Фрицем или Фрэнсисом Тиафу .