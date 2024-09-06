Глушенков, Батраков, Вендел, Барко, Обляков, Роналдо, Латышонок, Даку – претенденты на приз лучшему игроку июля – августа в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту старта сезона.

Номинанты выбраны за июль и август и проведенные первые семь туров сезона Мир РПЛ.

Кандидатами на победу являются:

, «Зенит» (5 матчей, 7 голов, 1 голевая);

, «Локомотив» (7 матчей, 3 гола, 5 голевых);

, «Зенит» (6 матчей, 1 гол, 7 голевых);

, «Рубин» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые);

, ЦСКА (7 матчей, 4 гола, 2 голевые);

Роналдо, «Ростов» (7 матчей, 4 гола, 2 голевые);

Эсекьель Барко, «Спартак» (6 матчей, 3 гола, 2 голевые);

Евгений Латышонок, «Зенит» (7 матчей, 6 сухих).

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.