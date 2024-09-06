Глушенков, Батраков, Вендел, Барко, Обляков, Роналдо, Латышонок, Даку – претенденты на приз лучшему игроку июля – августа в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия рейтинги Евгений Латышонок Иван Обляков Эсекиэль Барко Вендел Максим Глушенков Мирлинд Даку Роналдо дос Сантос Алексей Батраков Футбол

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту старта сезона.

Номинанты выбраны за июль и август и проведенные первые семь туров сезона Мир РПЛ.

Кандидатами на победу являются:

Максим Глушенков, «Зенит» (5 матчей, 7 голов, 1 голевая);

Алексей Батраков, «Локомотив» (7 матчей, 3 гола, 5 голевых);

Вендел, «Зенит» (6 матчей, 1 гол, 7 голевых);

Мирлинд Даку, «Рубин» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые);

Иван Обляков, ЦСКА (7 матчей, 4 гола, 2 голевые);

Роналдо, «Ростов» (7 матчей, 4 гола, 2 голевые);

Эсекьель Барко, «Спартак» (6 матчей, 3 гола, 2 голевые);

Евгений Латышонок, «Зенит» (7 матчей, 6 сухих).

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

30 комментариев
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лушенков, конечно, хорош, но уровень мастерства и партнёров в зените и Локомотиве не оч сопоставимы, так что тут скорее бы голос Батракову отдал
+30
-7
+23
Все хороши, но Батраков ворвался так, что я за него)
+22
-7
+15
Ответ x29aqm8hab
Если по голым числам смотреть то Глушенков конечно,но если говорить о самоотдаче,рвению и упорству то однозначно Барко. Просто посмотрите матч против Рубина и всё станет ясно
У Батракова и Глушенкова то ни самоотдачи и упорства и в помине нет. В них мячи пинают, а от них либо в ворота отлетает, либо нападающему на пустые ворота.
+14
-4
+10
7 матчей, 6 сухих. Интересно, а сколько ударов в створ?
+7
-1
+6
Ответ Юрий Король
7 матчей, 6 сухих. Интересно, а сколько ударов в створ?
31 согласно флешскор
+5
0
+5
Объективности ради в первый месяц сезона Глушенков был однозначно лучшим ...
+4
-1
+3
Ответ El False
Тут разве могут быть варианты?
Да.
+4
-1
+3
Ответ Сергей Жарковский
Если выбирать лучшего, то это бесспорно Глушенков и Вендел, эту связку не превзойдет никто!👍
Тут не связку выбирают, а одного игрока
+1
0
+1
Ответ Юрий Король
в створ?
Да
+1
0
+1
Я бы свой голос отдал за Батракова. Тащил ослабленный Локо.
0
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Латентный насильник Даку в списке. Какой позор
0
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0
Отдал бы голос Батракову. Не потому, что локомотивский, а потому что в короткий период стал ключевым игроком команды. То, что Глушенков хорошо заиграет в Зените, было ожидаемо. А, вот, настолько резкий старт Батракова - это довольно неожиданно.
По влиянию на игру команды также бы отметил Облякова. Ваня сейчас, безусловно, лидер ЦСКА и один из лучших российских игроков в принципе в чемпионате.
Третьим бы выделил Барко. С его приходом и приходом Станковича Спартак качественно прибавил в игре в атаке
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Ответ Егор Заводов
Барко!!! Преобразил команду!
Барко сыграл свой первый матч только 31 июля, за два месяца рано давать приз...
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Кто знает, список 33 лучших прошедшего чемпионата больше не составляют? Или я его пропустил?
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0
Ответ Eliqosa
31 согласно флешскор
в створ?
0
0
0
Если выбирать лучшего, то это бесспорно Глушенков и Вендел, эту связку не превзойдет никто!👍
+3
-3
0
Ответ Eliqosa
Да
тогда норм.
0
0
0
Тут разве могут быть варианты?
+2
-2
0
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