Глушенков, Батраков, Вендел, Барко, Обляков, Роналдо, Латышонок, Даку – претенденты на приз лучшему игроку июля – августа в РПЛ
РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту старта сезона.
Номинанты выбраны за июль и август и проведенные первые семь туров сезона Мир РПЛ.
Кандидатами на победу являются:
Максим Глушенков, «Зенит» (5 матчей, 7 голов, 1 голевая);
Алексей Батраков, «Локомотив» (7 матчей, 3 гола, 5 голевых);
Вендел, «Зенит» (6 матчей, 1 гол, 7 голевых);
Мирлинд Даку, «Рубин» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые);
Иван Обляков, ЦСКА (7 матчей, 4 гола, 2 голевые);
Роналдо, «Ростов» (7 матчей, 4 гола, 2 голевые);
Эсекьель Барко, «Спартак» (6 матчей, 3 гола, 2 голевые);
Евгений Латышонок, «Зенит» (7 матчей, 6 сухих).
В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.
От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.
«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
По влиянию на игру команды также бы отметил Облякова. Ваня сейчас, безусловно, лидер ЦСКА и один из лучших российских игроков в принципе в чемпионате.
Третьим бы выделил Барко. С его приходом и приходом Станковича Спартак качественно прибавил в игре в атаке