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Тарасова об открытой тренировке штаба Тутберидзе: «Если они соберут деньги, чтобы закрыть долг Парсеговой, и считают это правильным, то пусть будет так»

Татьяна Тарасова поделилась мнением об акции тренерского штаба Тутберидзе

9 сентября штаб Этери Тутберидзе проведет платную открытую тренировку, чтобы частично закрыть долг матери фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей.

– Если штаб Тутберидзе соберет деньги для того, чтобы закрыть долг Парсеговой, и считает это правильным, то пусть будет так.

– Вы приветствуете такой шаг?

– Я приветствую, чтобы никаких скандалов в фигурном катании не было, – сказала заслуженный тренер СССР. 

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Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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