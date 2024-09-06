Тарасова об открытой тренировке штаба Тутберидзе: «Если они соберут деньги, чтобы закрыть долг Парсеговой, и считают это правильным, то пусть будет так»
9 сентября штаб Этери Тутберидзе проведет платную открытую тренировку, чтобы частично закрыть долг матери фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».
В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.
Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей.
– Если штаб Тутберидзе соберет деньги для того, чтобы закрыть долг Парсеговой, и считает это правильным, то пусть будет так.
– Вы приветствуете такой шаг?
– Я приветствую, чтобы никаких скандалов в фигурном катании не было, – сказала заслуженный тренер СССР.
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