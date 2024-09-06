Шнякин о критике Мостового за «зализывание» Карпина: «Так работает репортаж: комментатор часто говорит о тренере – который не ныл, получил лицензию, проложил путь от Армавира до сборной 😉»
Дмитрий Шнякин отреагировал на высказывание Александра Мостового.
Бывший полузащитник сборной России остался не удовлетворен работой комментатора «Матч ТВ», который провел репортаж матча национальной команды с Вьетнамом (3:0). Мостовой сказал: «Зализывал. Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся».
«Персональный шок дня: Александр Владимирович Мостовой посмотрел целый матч! От начала и до конца! Более того, устроил тщательный анализ, подсчитав упоминания имени своего старого приятеля:)
Но так работает футбольный репортаж: комментатор часто говорит о тренере команды, матч которой описывает.
О профессиональном тренере, который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию и проложил путь от Армавира до сборной 😉», – написал Дмитрий Шнякин.
Можно еще добавить: Который моет голову
А вот чем занимается Мостовой после окончании карьеры футболиста, мне совершенно непонятно. Это и не профессия и работой назвать сложно и результаты не измерять и запроса индустрии не наблюдаю.
Без комментатора смотреть футбол по телеку - занятие на очень странного любителя. А вот просто посмотреть футбол и не послушать после этого Мостового в студии или в интервью - вполне себе норма.
Не было бы интереса и комментов - таких "новостей" бы и не постили.
Затюкает Шнякина, это ему не с женщиной доцентом бодаться