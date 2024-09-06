Шнякин о критике Мостового за «зализывание» Карпина: «Так работает репортаж: комментатор часто говорит о тренере – который не ныл, получил лицензию, проложил путь от Армавира до сборной 😉»

Дмитрий Шнякин отреагировал на высказывание Александра Мостового.

Бывший полузащитник сборной России остался не удовлетворен работой комментатора «Матч ТВ», который провел репортаж матча национальной команды с Вьетнамом (3:0). Мостовой сказал: «Зализывал. Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся».

«Персональный шок дня: Александр Владимирович Мостовой посмотрел целый матч! От начала и до конца! Более того, устроил тщательный анализ, подсчитав упоминания имени своего старого приятеля:)

Но так работает футбольный репортаж: комментатор часто говорит о тренере команды, матч которой описывает.

О профессиональном тренере, который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию и проложил путь от Армавира до сборной 😉», – написал Дмитрий Шнякин.