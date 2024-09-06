Шнякин о критике Мостового за «зализывание» Карпина: «Так работает репортаж: комментатор часто говорит о тренере – который не ныл, получил лицензию, проложил путь от Армавира до сборной 😉»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Александр Мостовой Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин отреагировал на высказывание Александра Мостового.

Бывший полузащитник сборной России остался не удовлетворен работой комментатора «Матч ТВ», который провел репортаж матча национальной команды с Вьетнамом (3:0). Мостовой сказал: «Зализывал. Шнякин за 90 минут 27 раз произнес «Валерий Георгиевич», ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся».

«Персональный шок дня: Александр Владимирович Мостовой посмотрел целый матч! От начала и до конца! Более того, устроил тщательный анализ, подсчитав упоминания имени своего старого приятеля:)

Но так работает футбольный репортаж: комментатор часто говорит о тренере команды, матч которой описывает.

О профессиональном тренере, который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию и проложил путь от Армавира до сборной 😉», – написал Дмитрий Шнякин.

55 комментариев
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Мостовой «: Ха ха ха Шнякин, а ты чеканить умеешь вообще ?»
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Что Мост, что Шняка - два объекта создающих мусорный информационный шум, на этом их деятельность заканчивается.
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"который не ныл, не ленился учиться, получил лицензию"

Можно еще добавить: Который моет голову
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Ого у Шнякина получилось кого то затроллить, пусть даже это и умственно отсталый Мостовой. И всё же событие выдающееся как ни крути.
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Ответ Дмитрий Герасев
Ой блаа. Мостового теперь не остановить.
Ну приложил он его знатно и по факту ))))
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Ответ London-D
Что Мост, что Шняка - два объекта создающих мусорный информационный шум, на этом их деятельность заканчивается.
Ну тот шум, который создает Шнякин, всё таки является его профессией и работой, которая востребована зрителем.
А вот чем занимается Мостовой после окончании карьеры футболиста, мне совершенно непонятно. Это и не профессия и работой назвать сложно и результаты не измерять и запроса индустрии не наблюдаю.
Без комментатора смотреть футбол по телеку - занятие на очень странного любителя. А вот просто посмотреть футбол и не послушать после этого Мостового в студии или в интервью - вполне себе норма.
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Ответ London-D
Что Мост, что Шняка - два объекта создающих мусорный информационный шум, на этом их деятельность заканчивается.
И ты, и подобные тебе, этот шум поддерживаете, оставляя комментарии под новостями об этом.
Не было бы интереса и комментов - таких "новостей" бы и не постили.
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Ой блаа. Мостового теперь не остановить.
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Ответ Константин Мееров
В последнее время что-то челядь распоясалась. На Царя батон крошат!
Ну так октябрь близко
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Мостовой сам себя унижает больше, чем все критики вместе взятые. Будь он при деле, некогда было бы заниматься ерундой.
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В последнее время что-то челядь распоясалась. На Царя батон крошат!
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Умыл царя...
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Карпин, Шнякин… осталось еще Абаскалю заявить, что из «Царя» тренера не получится! Тогда «Царя» сразу удар хватит 🥲
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Здесь нужна картинка борьбы желтого и коричневого человечков)
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Так сколько можно лизать, Шняка?
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Если честно, круто получилось)))
Да не особо, это лежало на поверхности) В комментах на спортсе и поинтереснее над Мостовым шутят)
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Ответ Юрий Кечко
Мостовой «: Ха ха ха Шнякин, а ты чеканить умеешь вообще ?»
так он же сам сказал, что Шнягин языком чеканит!!! 😉😅😅
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Ну Шнякин тут прав на 100%, плюс, подспудно ещё и обезопасил эфир от Моста.
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Шнякин весь матч орал и выдавливал из себя эмоции в этом вялотекущем матче. Наверное когда он спит, он и во сне орёт.))
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База. Чтобы не говорили. Какой бы Карпин не был. Начал с низов, и добрался до сборной.
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Шнякина против Мостовой
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унижением Моста удовлетворён
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Шнякин не стал отрицать "зализывания", а просто перевел стрелки. Силен !)
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И тут Шнякина понесло...
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Шнякин - дно....
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Мостовой пупсичек или ещё нет?
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Шнякин может не нравиться, но здесь просто загигачадил 🤣
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Похоже у Мостового появилась новая жертва.
Затюкает Шнякина, это ему не с женщиной доцентом бодаться
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трэш ток стал обыденной частью спорта , вспомните видео лающих собак и открывающиеся ворота между ними )
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Да будет битва!
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