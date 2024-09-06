Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора Игр‑2024 в Париже

Российские спортсмены не получили подарочные телефоны от спонсора Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией. Отмечается, что по традиции всем участникам Игр дарят последнюю модель телефона от главного спонсора-производителя, причем на устройство наносится персональная гравировка с фамилией атлета.

«Это первая Паралимпиада, на которой россиянам этот телефон не дали. Не получили его и белорусы. Хотя все остальные спортсмены были этими моделями телефонов награждены. Получали их и россияне на Паралимпиаде‑2020 в Токио.

Конечно, мы этой историей задеты. Это очень обидно. Мы ходили даже в офис этого спонсора, как нам посоветовали, но там только разводят руками», – рассказал источник «Матч ТВ».

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.

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