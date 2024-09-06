Федерации гимнастики России соберутся в единую организацию

Руководящие органы гимнастических федераций РФ приняли решение об объединении

«Состоялись заседания исполкомов и президиумов Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Руководящие органы федераций приняли решение об объединении в одну организацию – Федерацию гимнастики России.

Ранее с этим предложением выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Возглавляемая им организация является единственной в стране гимнастической федерацией – членом Международной федерации гимнастики, которая объединяет все гимнастические виды спорта», – сообщили в Министерстве спорта РФ.

Винер уходит? Ей нет места в новой федерации, она уже представила преемницу