Федерации гимнастики России соберутся в единую организацию
«Состоялись заседания исполкомов и президиумов Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Руководящие органы федераций приняли решение об объединении в одну организацию – Федерацию гимнастики России.
Ранее с этим предложением выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
Возглавляемая им организация является единственной в стране гимнастической федерацией – членом Международной федерации гимнастики, которая объединяет все гимнастические виды спорта», – сообщили в Министерстве спорта РФ.
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