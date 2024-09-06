На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 из 488 билетов на данный момент. Стоимость – 10 тысяч рублей
На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 из 488 билетов на данный момент
9 сентября тренерский штаб Этери Тутберидзе проведет платную открытую тренировку в Москве. Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru – сегодня, на 17:50 по московскому времени, в доступе остается 389 свободных мест.
Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой.
В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки
Позже Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.
Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Redkassa.ru
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