На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 из 488 билетов на данный момент. Стоимость – 10 тысяч рублей

На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 из 488 билетов на данный момент

9 сентября тренерский штаб Этери Тутберидзе проведет платную открытую тренировку в Москве. Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru – сегодня, на 17:50 по московскому времени, в доступе остается 389 свободных мест.

Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки

Позже Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

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