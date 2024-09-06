Гол Барколя на 14-й секунде игры с Италией – вероятно, самый быстрый в истории сборной Франции

Брэдли Барколя забил, вероятно, самый быстрый гол в истории сборной Франции.

Вингер отличился на 14-й секунде матча с Италией в Лиге наций, отобрав мяч у Джованни Ди Лоренцо.

Opta Sports считает, что гол забит через 12 секунд, и отмечает, что это лучший результат как минимум с 1933 года. До 1933-го Франция забила на первой минуте в трех матчах, однако отсутствие надежных источников не позволяет установить точное время.

Stats Foot утверждает, что гол после 13 секунд матча все же является рекордным для Франции.