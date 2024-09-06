Гол Барколя на 14-й секунде игры с Италией – вероятно, самый быстрый в истории сборной Франции

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Италии по футболу рекорды Лига наций УЕФА Брэдли Барколя Футбол

Брэдли Барколя забил, вероятно, самый быстрый гол в истории сборной Франции.

Вингер отличился на 14-й секунде матча с Италией в Лиге наций, отобрав мяч у Джованни Ди Лоренцо.

Opta Sports считает, что гол забит через 12 секунд, и отмечает, что это лучший результат как минимум с 1933 года. До 1933-го Франция забила на первой минуте в трех матчах, однако отсутствие надежных источников не позволяет установить точное время.

Stats Foot утверждает, что гол Барколя после 13 секунд матча все же является рекордным для Франции.

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4 комментария
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Албания, Франция...
Лучано воспитывает у подопечных т.н. "волю к победе".
Причём с первых секунд матча.
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Как личное достижение для футболиста - рекорд это хорошо.
Но толку от этого рекорда если итоговый счёт 1-3?
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