Гол Барколя на 14-й секунде игры с Италией – вероятно, самый быстрый в истории сборной Франции
Брэдли Барколя забил, вероятно, самый быстрый гол в истории сборной Франции.
Вингер отличился на 14-й секунде матча с Италией в Лиге наций, отобрав мяч у Джованни Ди Лоренцо.
Opta Sports считает, что гол забит через 12 секунд, и отмечает, что это лучший результат как минимум с 1933 года. До 1933-го Франция забила на первой минуте в трех матчах, однако отсутствие надежных источников не позволяет установить точное время.
Stats Foot утверждает, что гол Барколя после 13 секунд матча все же является рекордным для Франции.
Лучано воспитывает у подопечных т.н. "волю к победе".
Причём с первых секунд матча.
Но толку от этого рекорда если итоговый счёт 1-3?