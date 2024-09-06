Мостовой о сборной: «Есть расширенный список, 40-50 человек – сделайте три команды и играйте между собой. Пользы будет больше, чем от матчей с Вьетнамом и Таиландом»

Александр Мостовой порассуждал о том, что полезно для сборной России.

«Мне могут сказать – а с кем играть сборной России? Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой. У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек.

Так сделайте три команды и сыграйте между собой. И пользы будет гораздо больше, чем от матчей со сборными Вьетнама и . Я уже не знаю, что происходит, у нас сейчас ведь любой человек может сказать – я был в сборной России. Просто любой, бери команды , и любой может сказать – я был в сборной.

А раньше для того, чтобы попасть в сборную России, надо было, даже не знаю что сделать. А сейчас уже все – игроки сборной России», – заявил бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»