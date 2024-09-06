Мостовой о сборной: «Есть расширенный список, 40-50 человек – сделайте три команды и играйте между собой. Пользы будет больше, чем от матчей с Вьетнамом и Таиландом»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой порассуждал о том, что полезно для сборной России.

«Мне могут сказать – а с кем играть сборной России? Можно было не лететь во Вьетнам, а дома сыграть против какой-нибудь команды или между собой. У нас же все время есть расширенный список игроков сборной, в который входят 40-50 человек.

Так сделайте три команды и сыграйте между собой. И пользы будет гораздо больше, чем от матчей со сборными Вьетнама и Таиланда. Я уже не знаю, что происходит, у нас сейчас ведь любой человек может сказать – я был в сборной России. Просто любой, бери команды РПЛ, и любой может сказать – я был в сборной. 

А раньше для того, чтобы попасть в сборную России, надо было, даже не знаю что сделать. А сейчас уже все – игроки сборной России», – заявил бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Они и так играют между собой в рпл, нафига им ещё это нужно?
Нормально, пусть играют, чтобы не забывали, как в мире играют
+24
-2
+22
Не иначе как хочет третью сборную тренировать, ко второй, естественно не допустят.
+17
0
+17
Ответ zanuda59
Не иначе как хочет третью сборную тренировать, ко второй, естественно не допустят.
Да и к третьей тоже.
+7
0
+7
А можно и внутри одной сборной напополам поделится по 11 человек и играть вообще. Да можно и во вдоре, а не стадионе. И прийти может каждый одетый как хочет. Мяч пусть принесет тот у кого он есть. Пока мамка на ужин не загонит - игроки сборной могут между собой играть.
+6
0
+6
До 100 смело можно 🤝😜💦
+1
0
+1
Так можно и до чемпионата додуматься. 20 команд, честные судьи, частное финансирование
+1
0
+1
И всеми будет управлять карпин
0
0
0
Да он "гений"
0
0
0
Первая умная мысль
+1
-1
0
Мост реально плывет : игры между собой не имеют международного статуса. И это уже не сборная. Если уж на то пошло, так сборной даже за такие товарняки очки в рейтинг идут.
0
0
0
Ради чего это все? лично для Карпина такие шоу устраивать
0
0
0
Царь ненастоящий!!
0
0
0
Ответ zanuda59
Да и к третьей тоже.
Да и вообще к проф.команде.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий