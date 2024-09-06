Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»

Александр Мостовой заявил, что у него нет конфликта с Валерием Карпиным.

«Люди думают, что у меня какие-то конфликты с . Но у меня никаких проблем с ним нет. Мы с Валерием Георгиевичем – бывшие партнеры по командам. Играли вместе.

Но когда он появился в « », я уже был двукратным чемпионом Советского Союза и одним из лучших футболистов страны. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе Карпин. Как и я когда-то учился на игре Черенкова и Родионова.

Нас сравнивают в ? На вкус и цвет. Кому-то нравится один, кому-то другой. Это всегда было, есть и будет. Например, я всегда говорил, что для «Сельты» будет номер один, а я только за ним.

Но многие говорят: «Нет, Александр, ты все равно будешь первым». Но это как сравнивать значимость Рауля и Криштиану Роналду для «Реала».

А лучше просто взять, сесть дома и посмотреть голы Александра Мостового. Много не надо, несколько. И тогда все станет понятно», – заявил бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»