Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»
Александр Мостовой заявил, что у него нет конфликта с Валерием Карпиным.
«Люди думают, что у меня какие-то конфликты с Карпиным. Но у меня никаких проблем с ним нет. Мы с Валерием Георгиевичем – бывшие партнеры по командам. Играли вместе.
Но когда он появился в «Спартаке», я уже был двукратным чемпионом Советского Союза и одним из лучших футболистов страны. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе Карпин. Как и я когда-то учился на игре Черенкова и Родионова.
Нас сравнивают в Испании? На вкус и цвет. Кому-то нравится один, кому-то другой. Это всегда было, есть и будет. Например, я всегда говорил, что Яго Аспас для «Сельты» будет номер один, а я только за ним.
Но многие говорят: «Нет, Александр, ты все равно будешь первым». Но это как сравнивать значимость Рауля и Криштиану Роналду для «Реала».
А лучше просто взять, сесть дома и посмотреть голы Александра Мостового. Много не надо, несколько. И тогда все станет понятно», – заявил бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»
А много-то и нет!
Это же Гена Букин из Счастливы вместе. Тот же "хет-трик в финале кожаный мяч" и ничего более.
Как футболиста я его не знаю, когда он выигрывал свой третий Чемпионат мира, я уже тогда был лучшим бомбардиром в истории еврокубков".
Комплексы лютые
Ты, блин, взрослый мужик
Кому и чего доказываешь..
Просто сам же себя закопал