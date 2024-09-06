Мостовой о Карпине: «Проблем с ним нет. Но когда он появился в «Спартаке», я уже был чемпионом СССР и одним из лучших. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе он»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Яго Аспас Футбол

Александр Мостовой заявил, что у него нет конфликта с Валерием Карпиным.

«Люди думают, что у меня какие-то конфликты с Карпиным. Но у меня никаких проблем с ним нет. Мы с Валерием Георгиевичем – бывшие партнеры по командам. Играли вместе.

Но когда он появился в «Спартаке», я уже был двукратным чемпионом Советского Союза и одним из лучших футболистов страны. Тогда многие учились на игре Мостового, в том числе Карпин. Как и я когда-то учился на игре Черенкова и Родионова.

Нас сравнивают в Испании? На вкус и цвет. Кому-то нравится один, кому-то другой. Это всегда было, есть и будет. Например, я всегда говорил, что Яго Аспас для «Сельты» будет номер один, а я только за ним.

Но многие говорят: «Нет, Александр, ты все равно будешь первым». Но это как сравнивать значимость Рауля и Криштиану Роналду для «Реала».

А лучше просто взять, сесть дома и посмотреть голы Александра Мостового. Много не надо, несколько. И тогда все станет понятно», – заявил бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»

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53 комментария
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Ещё бы сказал, что Романцев с игры Мостового конспекты писал, чего уж там...
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Мостовой научил Карпина чеканить
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Сань, они все тебе просто завидуют. А по факту у Карпина-тренера столько же трофеев как и у тебя
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О себе в третьем лице, уаахахаахахаххаах
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Ответ Вячеслав Припузов
Ещё бы сказал, что Романцев с игры Мостового конспекты писал, чего уж там...
Скоро скажет что Роналду и Месси учились на игре Мостового, маразм крепчает у царя 😁
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Ответ Theodor Herzl
А я, кстати, специально как-то полез искать нарезки хайлайтов Мостового. Самолюбование и раздутое чсв в его цитатах сыграли против него - у меня, наверное, были слишком завышенные ожидания. А оказалось, да, хороший футболист. Просто хороший. Но каких-то чудес, футбольной магии или своего особого стиля я у него не заметил.
Да ладно, а когда 5-х или 6-х в штрафной накрутил и ЦСКА положил? )
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От скромности Александр точно никогда не умрет. А если бы конвертировал свое эго в энергию, мог бы и вечный двигатель им питать)
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На голах Александра Мостового стоит весь современный футбол
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Ответ Ебздрогыч
А лучше просто взять, сесть дома и посмотреть голы Александра Мостового. Много не надо, несколько. А много-то и нет!
))) Но, справедливости ради, голы Барсе и Реалу Мостовой красивые клал и с мячом обращался феноменально
+3
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+3
А я, кстати, специально как-то полез искать нарезки хайлайтов Мостового. Самолюбование и раздутое чсв в его цитатах сыграли против него - у меня, наверное, были слишком завышенные ожидания. А оказалось, да, хороший футболист. Просто хороший. Но каких-то чудес, футбольной магии или своего особого стиля я у него не заметил.
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+3
А лучше просто взять, сесть дома и посмотреть голы Александра Мостового. Много не надо, несколько.

А много-то и нет!
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Мостовой Карпина чеканить научил.
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как перестать ржать с этого "эксперта"
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Только Валера помимо "Сельты" играл в "Реал Сосьедад" и "Валенсии", а не в "Кан", "Страсбур",и "Алавес".
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Я только что поняла кого мне Мостовой напоминает...
Это же Гена Букин из Счастливы вместе. Тот же "хет-трик в финале кожаный мяч" и ничего более.
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Когда чел говорит о себе в третьем лице, тут уже многое понятно. Хотя, в принципе, и до этого всё было ясно с этим персонажем.
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Мостовой о Пеле: "Хороший кофе.
Как футболиста я его не знаю, когда он выигрывал свой третий Чемпионат мира, я уже тогда был лучшим бомбардиром в истории еврокубков".
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Мне кажется он считает , что Зидан серый , незаметный игрочишка эпохи Мостового
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вот мы смеемся над ним, а вдруг он реально болен? без шуток. Эта тяга к абаскалю, непомерное чсв, бошка немытая. Потом кто-нибудь домой к нему зайдет, а там 48 котов и все зассано. Короче, я бы не иронизировал
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Отец ты наш
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Ответ Theodor Herzl
А я, кстати, специально как-то полез искать нарезки хайлайтов Мостового. Самолюбование и раздутое чсв в его цитатах сыграли против него - у меня, наверное, были слишком завышенные ожидания. А оказалось, да, хороший футболист. Просто хороший. Но каких-то чудес, футбольной магии или своего особого стиля я у него не заметил.
Деревянных футболистов во времена Мостового хватало, вот он и выделялся. Сейчас средний уровень сильно вырос.
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Ответ Трент Резнор
Сань, они все тебе просто завидуют. А по факту у Карпина-тренера столько же трофеев как и у тебя
что ж у вас весь футбол вокруг одних только трофеев вертится. Тот же Мостовой 0 трофеев в Сельте, что он плохой футболист чтоли
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Ответ Михаил Хромаков
что ж у вас весь футбол вокруг одних только трофеев вертится. Тот же Мостовой 0 трофеев в Сельте, что он плохой футболист чтоли
Перечитайте что я написал, потом пишите. Написано про тренерские трофеи.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
О себе в третьем лице, уаахахаахахаххаах
Да там жесть какое эго)
Комплексы лютые

Ты, блин, взрослый мужик
Кому и чего доказываешь..
Просто сам же себя закопал
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Да он троллит просто)))
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У мостового знатно подгорает
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Ответ Alexandr Sokolov
как перестать ржать с этого "эксперта"
Да уже что-то давненько не смешно стало(
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Очень лень гуглить, а кто-то сравнивал их двоих в цифрах на картинке?
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Ответ DoDidDone
Да ладно, а когда 5-х или 6-х в штрафной накрутил и ЦСКА положил? )
это было в игре с Харьковским "Металлистом", а не с ЦСКА.
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Ответ Трент Резнор
Сань, они все тебе просто завидуют. А по факту у Карпина-тренера столько же трофеев как и у тебя
И все трофеи обоих получены в Спартаке только
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