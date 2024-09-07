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  • Фриц впервые вышел в финал «Большого шлема» и третий раз в карьере сыграет с Синнером
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Фриц впервые вышел в финал «Большого шлема» и третий раз в карьере сыграет с Синнером

Американец Тэйлор Фриц в полуфинале US Open обыграл Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Он 33-й раз выступает в основной сетке. Только трем игрокам понадобилось больше попыток, чтобы выйти в первый финал: Кевину Андерсону (34), Стэну Вавринке (36) и Давиду Ферреру (42).

Всего для американца это будет 15-й финал уровня ATP в карьере, и он поборется за девятый титул. Его соперником будет первая ракетка мира Янник Синнер.

В личных встречах Фрица и Синнера счет 1:1. Они дважды играли в Индиан-Уэллс: в 2021-м победил американец, а в 2023-м – итальянец.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoДавид Феррер
logoUS Open
logoATP
logoСтэн Вавринка
logoКевин Андерсон
logoФрэнсис Тиафу
logoТэйлор Фриц
logoЯнник Синнер
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