Фриц впервые вышел в финал «Большого шлема» и третий раз в карьере сыграет с Синнером
Американец Тэйлор Фриц в полуфинале US Open обыграл Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.
Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Он 33-й раз выступает в основной сетке. Только трем игрокам понадобилось больше попыток, чтобы выйти в первый финал: Кевину Андерсону (34), Стэну Вавринке (36) и Давиду Ферреру (42).
Всего для американца это будет 15-й финал уровня ATP в карьере, и он поборется за девятый титул. Его соперником будет первая ракетка мира Янник Синнер.
В личных встречах Фрица и Синнера счет 1:1. Они дважды играли в Индиан-Уэллс: в 2021-м победил американец, а в 2023-м – итальянец.
Опубликовал: Павел Ниткин
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости