Фриц впервые вышел в финал «Большого шлема» и третий раз в карьере сыграет с Синнером

Американец Тэйлор Фриц в полуфинале US Open обыграл Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Он 33-й раз выступает в основной сетке. Только трем игрокам понадобилось больше попыток, чтобы выйти в первый финал: Кевину Андерсону (34), Стэну Вавринке (36) и Давиду Ферреру (42).

Всего для американца это будет 15-й финал уровня ATP в карьере, и он поборется за девятый титул. Его соперником будет первая ракетка мира Янник Синнер .

В личных встречах Фрица и Синнера счет 1:1. Они дважды играли в Индиан-Уэллс: в 2021-м победил американец, а в 2023-м – итальянец.