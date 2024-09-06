⚡ Знарок работает на «Филадельфию»! Объясняем, что все это значит

Присматривает за Мичковым?

Главная находка дня: имя Олега Знарка появилось на официальном сайте «Филадельфии». Да-да, клуба НХЛ. Тренер, не работавший с декабря 2022-го, после «Ак Барса», записан как специалист «Флайерс» по развитию европейских игроков и консультант скаутов.

Пытаемся понять, как он там появился и что будет входить в его обязанности?

Зачем это «Филадельфии»?

Две основные версии, зачем Знарок вообще понадобился «Флайерс»:

● бывший тренер действительно будет помогать команде находить игроков в Европе. Гражданства Латвии и Германии позволяют челябинцу Знарку быть достаточно мобильным – в случае необходимости посещать и матчи КХЛ, и европейских лиг. Вопрос лишь в том, откуда он будет работать: из самой Филадельфии (что вряд ли), Нью-Йорка (155 км до Филадельфии, 2 часа на машине), где играет его зять Артемий Панарин и живут внуки, или из дома в Риге, чтобы было удобно перемещаться по Европе;

● должность Знарка больше номинальная, а главная его роль – наставник российских новичков «Филадельфии» – Матвея Мичкова и Ивана Федотова. Особенно важно помочь адаптироваться нападающему, ведь на Мичкова «Флайерс» делают большую ставку – даже выкупили его контракт у СКА.

Вторая версия появилась из-за фотографии, которую Мичков опубликовал в своих соцсетях в конце августа. На ней он позирует в бассейне с Олегом Знарком и Иваном Федотовым. Позже выяснилось, что хоккеисты находились на тренировочных сборах в Колорадо, куда заехал Знарок. Их уже много лет организует агент Пол Теофанос. Знарок знаком с ним довольно давно, плюс родственник – Артемий Панарин – его клиент с 2019 года.

К слову, фотографию прокомментировал еще один русский игрок «Филадельфии» – 24-летний защитник Егор Замула: «Быстро американцем стал».

В пользу второй версии говорит и то, что у молодых русскоязычных проспектов «Флайерс» могут быть проблемы с адаптацией – и это показала ситуация с Алексеем Колосовым. «Летчики» задрафтовали вратаря в 2021 году, весной он впервые добрался до Филадельфии. Но, похоже, пока не в восторге – недоволен отсутствием игрового времени в основе и скучает по дому. По слухам, Колосов уже общался с минским «Динамо» и просил помочь разорвать контракт или хотя бы взять в аренду. Успеет ли Знарок помочь с адаптацией или игрок уйдет – пока непонятно.

Интересно, что сейчас «Филадельфию» тренирует Джон Торторелла. Восемь лет назад тренеры пересекались на Кубке мира в Торонто: Знарок привез на турнир сборную России, а Торторелла – США. Наша команда тогда добралась до полуфинала, а американцы не вышли из группы.

Чем занимался Знарок после ухода из «Ак Барса»?

Несмотря на отсутствие работы, Знарок не исчез из медиапространства и даже один матч номинально поработал тренером:

● ходили новости, что впервые на публике Знарок появится 9 августа 2023 года на прощальном матче Даниса Зарипова в Казани. Однако на мероприятии его так и не было;

● в феврале этого года Алиса Знарок родила тренеру второго внука. Естественно, любящий дед проводил много времени в доме дочери и зятя. Это подтверждал и сам Панарин: «С этой ролью [дедушки] он справляется идеально. В этом плане мне повезло. Он больше всех нас проводит времени с детьми. Огромное ему спасибо. Я очень рад»;

● в конце июня он и Артемий Панарин посетили академию «Трактора», где провели мастер-класс для юных хоккеистов;

● 21 июля на матче между звездами КХЛ и НХЛ Знарок вошел в тренерский штаб вторых. Игра в итоге закончилась 8:8, а с тренером успел сделать фото Роман Ротенберг.

Знарок не первый тренер, кто отдыхает от тренерства работой скаутом

Какая бы роль ни досталась Олегу Знарку, «Филадельфия» точно будет с ним консультироваться, если присмотрит игрока в КХЛ. Осталось понять, насколько новая должность номинальная. Но были специалисты, которые погружались в скаутинг – по окончании тренерской карьеры или в ее перерыве.

Карьера Олега Знарка чем-то напоминает историю Ральфа Крюгера. Немец девять сезонов тренировал в Германии и Австрии (пять чемпионств подряд), а затем 12 лет возглавлял сборную Швейцарии, гражданство которой тоже имеет. В 2005-м он стал европейским консультантом «Каролины» (находите сходство?), а в 2010 году его позвали ассистентом тренера в «Эдмонтон». Через два сезона он возглавил команду. Может, и Знарок со временем дорастет хотя бы до ассистента в НХЛ?

Кстати, в 2016 году Крюгер тоже работал тренером на Кубке мира, рулил сборной Европы. Он довел команду до финала, где европейцы уступили Канаде 0-2.

Другие специалисты брали паузу в тренерской карьере, но чтобы совсем не сидеть без дела, помогали командам НХЛ находить хоккеистов. Из близких для российских болельщиков примеров: Барри Смит и Дэйв Кинг – первый после яркой карьеры в сезоне-2010/11 трудился скаутом в «Чикаго», второй на рубеже веков после чемпионата мира с Канадой, отвечал за поиск игроков в Европе.

Из русскоязычных вспоминается пример Эдуарда Занковца. Он несколько лет отработал ассистентом в КХЛ, возглавлял сборную Беларуси, а в сезоне-2015/16 неожиданно устроился скаутом «Чикаго». Спустя год вернулся на привычные роли в КХЛ и сейчас ассистирует Ларионову в «Торпедо».

Фото: instagram.com/matvey_michkov39 ; РИА Новости /Сергей Гунеев, Владимир Астапкович; East News /AP Photo/George Walker IV, File; ihctraktor.org