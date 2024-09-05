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Кубок Содружества. Спринт. Смольский выйдет на старт 20-м, Латыпов – 34-м, Халили – 38-м, Серохвостов – 55-м

6 сентября на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской спринт

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

1-й этап

Красноярск, Россия

Мужчины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

5. Антон Бабиков

10. Александр Корнев

11. Никита Лобастов (Беларусь)

12. Евгений Емерхонов

18. Максим Воробей (Беларусь)

20. Антон Смольский (Беларусь)

21. Кирилл Бажин

23. Роман Еремин

26. Петр Пащенко

29. Кирилл Стрельцов

31. Максим Цветков 

33. Александр Поварницын

34. Эдуард Латыпов

35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

36. Никита Поршнев

38. Карим Халили

39. Евгений Сидоров

45. Василий Томшин

55. Даниил Серохвостов

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
сборная Беларуси
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoЭдуард Латыпов
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
logoКирилл Стрельцов
logoМаксим Воробей
logoНикита Лобастов
logoНикита Поршнев
logoВасилий Томшин
Роман Еремин
logoКарим Халили
Антон Смольский
logoДаниил Серохвостов
logoДмитрий Лазовский
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Александр Корнев
Евгений Сидоров
logoКубок Содружества
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