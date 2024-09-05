Кубок Содружества. Спринт. Смольский выйдет на старт 20-м, Латыпов – 34-м, Халили – 38-м, Серохвостов – 55-м
6 сентября на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской спринт
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
1-й этап
Красноярск, Россия
Мужчины
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
10. Александр Корнев
11. Никита Лобастов (Беларусь)
18. Максим Воробей (Беларусь)
20. Антон Смольский (Беларусь)
21. Кирилл Бажин
23. Роман Еремин
26. Петр Пащенко
29. Кирилл Стрельцов
31. Максим Цветков
34. Эдуард Латыпов
35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
36. Никита Поршнев
38. Карим Халили
39. Евгений Сидоров
45. Василий Томшин
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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