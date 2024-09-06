Знарок стал консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу
Олег Знарок будет работать в «Филадельфии»
По данным официального сайта «Флайерс», бывший главный тренер сборной России является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.
Предыдущим клубом 61-летнего специалиста был «Ак Барс», который он покинул по ходу сезона-2022/23.
Знарок – трехкратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера. Он дважды выиграл трофей с «Динамо» и один раз со СКА.
В «Филадельфии» есть три игрока из России – вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков.
Мичков опубликовал фото с Федотовым и Знарком в бочке для купания: «Хорошее время и прекрасный вид сзади»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Филадельфии»
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