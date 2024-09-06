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Мария Захарова: «Недопуск сборной России на Олимпиаду – уничтожение международного спорта, еще один террористический акт»

Мария Захарова высказалась об отстранении российских спортсменов

— Вчера министр спорта Украины заявил, что разрабатывает план по недопуску россиян на Олимпиаду 2026 года. Как вы относитесь к такому заявлению?

— Давайте не будем наступать на те же грабли и называть членов бандформирования на Банковой какими‑то «министрами». Да, у них есть такие должности, но это «министры» террористического правительства, которое совершает террористические акты.

И то, о чем сейчас говорит этот так называемый «министр спорта Украины», ровно это же подтверждает. Опять идет речь об уничтожении, в данном случае — уничтожении мирового спорта. Потому что исключение России из мировых спортивных событий, недопуск сборной на Олимпиаду, это именно уничтожение международного спорта, это еще один террористический акт.

И это то, чем занимается это террористическое, экстремистское украинское правительство. Они уничтожают все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, безопасность и, как я уже сказала, мировой спорт.

Они что‑нибудь вообще умеют созидать? Они же у власти с этой идеологией находятся даже не с 2022 года, где итоги их созидательной деятельности? Нет этого. Есть только экстремистская сущность: разрушать, убивать, уничтожать, – рассказала официальный представитель МИД РФ.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
Мария Захарова
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