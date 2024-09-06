Открытая тренировка Тутберидзе не была плановой – ее решили провести после итогов дела Парсеговой (журналист «Матч ТВ» Хоренков)

Решение об открытой тренировке Тутберидзе приняли после итогов дела Парсеговой

Информацию об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Максим Хоренков.

9 сентября платная открытая тренировка Этери Тутберидзе пройдет в Москве, билеты можно купить за 10 тысяч рублей. Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой .

«Кстати, насколько я знаю, мероприятие не было плановым, штаб Тутберидзе решил провести открытую тренировку уже после решения по делу Парсеговых», – написал Хоренков в телеграм-канале.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. Позже Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.