Открытая тренировка Тутберидзе не была плановой – ее решили провести после итогов дела Парсеговой (журналист «Матч ТВ» Хоренков)
Информацию об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Максим Хоренков.
9 сентября платная открытая тренировка Этери Тутберидзе пройдет в Москве, билеты можно купить за 10 тысяч рублей. Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой.
«Кстати, насколько я знаю, мероприятие не было плановым, штаб Тутберидзе решил провести открытую тренировку уже после решения по делу Парсеговых», – написал Хоренков в телеграм-канале.
В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. Позже Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.
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