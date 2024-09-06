  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Открытая тренировка Тутберидзе не была плановой – ее решили провести после итогов дела Парсеговой (журналист «Матч ТВ» Хоренков)
20

Открытая тренировка Тутберидзе не была плановой – ее решили провести после итогов дела Парсеговой (журналист «Матч ТВ» Хоренков)

Решение об открытой тренировке Тутберидзе приняли после итогов дела Парсеговой

Информацию об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Максим Хоренков.

9 сентября платная открытая тренировка Этери Тутберидзе пройдет в Москве, билеты можно купить за 10 тысяч рублей. Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой.

«Кстати, насколько я знаю, мероприятие не было плановым, штаб Тутберидзе решил провести открытую тренировку уже после решения по делу Парсеговых», – написал Хоренков в телеграм-канале.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. Позже Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Максима Хоренкова
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoМатч ТВ
Арина Парсегова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Семков одержали победы, Шарапова – 2-я, Рамзенков – 4-й
272 минуты назад
Валиева о питании в спорте: «То, как мы держали вес, оставляет желать лучшего. Плюс 100-200 грамм, и тебе уже говорят «а почему мы поправились?»
28 минут назад
Роднина призвала к работе с международными организациями: «Федерация должна отчитываться о спортивной дипломатии»
142 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Хагара, Нишино, Мин Гю Со, Куперман, Эбихара выступят с произвольными программами
сегодня, 15:35Live
На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 из 488 билетов на данный момент. Стоимость – 10 тысяч рублей
105сегодня, 14:58
Федор Варламов: «Это большой стереотип, когда говорят, что танцы для «инвалидов»
3сегодня, 13:45
Курносенко о переходе к Крыловой: «Группу Анжелики Алексеевны всегда отличают интересные постановки. Мы давно хотели поработать с этим специалистом»
2сегодня, 13:39
Федорова о фигуристках в медиа: «Большой респект Медведевой и ее агенту – они делают все возможное, чтобы оставаться на слуху, но без какой-либо грязи и желтухи»
48сегодня, 13:10
Короткая программа Макара Игнатова поставлена под песню Ultimo – Solo
21сегодня, 13:04Видео
Александра Трусова показала тизер короткой программы под Besame Mucho
93сегодня, 12:51Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
1сегодня, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
2сегодня, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
4сегодня, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
1вчера, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
2вчера, 14:42
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39