Шпрыгин о Fan ID: «Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Чем он мешает? Мне даже удобнее стало»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Александр Шпрыгин Дмитрий Свищев Владимир Жириновский Политика Fan ID Футбол

Александр Шпрыгин высказался о том, как был принят закон о Fan ID.

Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» баллотируется в городскую думу Москвы от партии ЛДПР.

Когда вы решили баллотироваться от ЛДПР, вас не смутило, что партия голосовала за Fan ID в Госдуме?

– Неправда, не так было. Мы встречались с Жириновским по поводу Fan ID. Он сказал прямо: «У меня в парламенте – меньшинство. Что я сделаю?» В первом чтении ЛДПР не голосовала.

В решающем – третьем – чтении против выступили только коммунисты. «Новые люди» и «Справедливая Россия» воздержались, ЛДПР была за.

– Я разговаривал с руководителем комитета по спорту Дмитрием Свищевым. Я и сейчас с ним плотно общаюсь, он курирует Москву в Думе.

В декабре 2023-го я пришел в Госдуму, он сказал: «Саш, мы вынуждены принести извинения» – «Не понял». – «Вот так получилось с Fan ID. Мы ничего не можем сделать. Закон внесла ФСБ, поддержало правительство. Система работает вот так. Мы извиняемся, но при всем желании мы ничем не помогли бы».

Сейчас надо отталкиваться от текущих реалий. Fan ID действует уже два года. Я сам его получил, не участвую в бойкоте. Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Есть закон, его подписал президент. Просто кричать в ответ и не ходить на стадион – этим ничего не изменишь. Иди получай Fan ID. Если отказали – разбирайся в судебном порядке.

Сам Fan ID чем мешает? Чем неудобно приложение «Болельщик»? Переслал, туда-сюда, на входе показал. Мне даже удобнее стало, потому что я разовые приглашения раздаю. Теперь удобнее отправлять, – сказал Шпрыгин в интервью Спортсу’‘.

Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»

«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР

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34 комментария
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Пока пустующие трибуны не говорят , что проиграли. Хотя у этого типа всегда власть выигрывает, она его кормит.
+41
-3
+38
Ответ AltHurrep
это еще что за клоун? откуда взялся вообще
Ты в каком году родился то
+38
-3
+35
это еще что за клоун? откуда взялся вообще
+24
-12
+12
Шпарыга тернистый путь прошёл)) Если бы мне сказали, что в депутаты пойдёт, я бы поржал))
+11
-1
+10
Ответ AltHurrep
это еще что за клоун? откуда взялся вообще
Ньюфаги набигают
+7
0
+7
Кто-то объясните, мне пожалуйста, хожу на игры Динамо, хожу на центральную трибуну, футбол устраивает, фанатов нет вроде и ничего. Хотя за воротами там все же кто-то находится, я не пойму, кто они такие, если вроде фанаты бойкот объявили. Они кричат что-то и полуголые летом бывают. И когда Спартак, например, играл в прошлом сезоне, за воротами у них тоже такая была организованная группа большая, похожи на фанатов были, не знаю, бойкот или нет, но вроде ходят, заряжали очень громко.

Кто это был?
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Ответ Ковид 07.10.52
Пока пустующие трибуны не говорят , что проиграли. Хотя у этого типа всегда власть выигрывает, она его кормит.
пустующие, но постепенно заполняющиеся трибуны говорят о том, что в перспективе фанаты всё равно проиграют.

Этого и добивались с внедрением фан-айди - чтобы фанаты не ходили. И самое глупое решение было, устроить бойкот и не ходить на футбол.
+10
-6
+4
Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Бутылка в анальном проходе, чем она мешает? Мне даже удобнее стало, сказал Шпрыгин.
+5
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Ахахах)
Передай курaтору, чтобы метoдичку сменил, уже совсем приелась
+3
0
+3
Ответ Svobodu Mne
Ты в каком году родился то
Клоун какой-то, как и все во власти и думе
+5
-2
+3
Сила государства не проявляется в его боязни собственного народа
+5
-2
+3
Тут должен быть "Медведь с руками и кустами"))
+3
0
+3
Ответ Svobodu Mne
Ты в каком году родился то
лет 10 назад наверное
+2
0
+2
Сдал фанатов
+2
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Проиграл антураж матчей, частично. Но свято место пусто не бывает, будут игры интересными, а последний сезон таковым был, да еще и с приличной интригой, постепенно болельщики заполнят арены. Другое дело, что 1500 рублей была минимальная цена билета в НН на матч с Зенитом, где говорят, что делают все, чтобы привлекать болельщика. Другие стадионы не мониторил, но примерно, думаю, тоже самое. Чтобы 40 - 50 тыс. человек отдавали порядка 4000-5000 в месяц только за билеты плюс покушать и попить в перерыве, а заполнять будут преимущественно семейные и того 10000 - 15000 дополнительная нагрузка на бюджет семьи...
Короче, полные арены увидим не скоро, но 50% вместимости постепенно должны собирать. Если активные болельщики одумаются, то быстрее.
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Ответ SMART789
Привет всем кто нацепил на себя ошейник и смирился Благодаря вам этот убогий закон и не отменили
Паспорт выкинь, такой же ошейник, понты дешевые, мы фанаты,а кузмичей нагнули...
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Ответ Артур Абдулхаков
пустующие, но постепенно заполняющиеся трибуны говорят о том, что в перспективе фанаты всё равно проиграют. Этого и добивались с внедрением фан-айди - чтобы фанаты не ходили. И самое глупое решение было, устроить бойкот и не ходить на футбол.
И какое же не глупое решение ?)
Прогнуться и ходить с собачьим паспортом ?)
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Ответ AltHurrep
это еще что за клоун? откуда взялся вообще
Ты ещё скажи, что не знаешь, кто такой Профессор
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Ответ Svobodu Mne
Ты в каком году родился то
Ну естественно, мы все обязаны знать каждого фрика.
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Ответ AltHurrep
это еще что за клоун? откуда взялся вообще
Это лидер бывший фан движа Динамо, вроде. Динамики лучше знают. А ещё он обещал Ростову тонну самогона в последнем туре, если победят Зенит. 😁
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Ах, Саня, Саня, Санечка Каманча...
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Привет всем кто нацепил на себя ошейник и смирился

Благодаря вам этот убогий закон и не отменили
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Дык это еще со времен Ивана третьего.
Народ проиграл, зато государство выиграло.
На том стояло, стоит и стоять будет русская земля.
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Ответ Всё знаю
И какое же не глупое решение ?) Прогнуться и ходить с собачьим паспортом ?)
ты и без прогибания ходишь везде с паспортом. И я сейчас даже не про футбол.
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Ответ Виталий Миронов
овно это ваше гос-во
Заведите себе другое, делов-то.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Кто-то объясните, мне пожалуйста, хожу на игры Динамо, хожу на центральную трибуну, футбол устраивает, фанатов нет вроде и ничего. Хотя за воротами там все же кто-то находится, я не пойму, кто они такие, если вроде фанаты бойкот объявили. Они кричат что-то и полуголые летом бывают. И когда Спартак, например, играл в прошлом сезоне, за воротами у них тоже такая была организованная группа большая, похожи на фанатов были, не знаю, бойкот или нет, но вроде ходят, заряжали очень громко. Кто это был?
Очевидно, что не 100% фанатов бойкотировали Fan ID. Даже больше скажу – большинство фанатов поддерживают нынешнюю власть. Поэтому нечего удивляться.
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Понятно, еще один неадекват из Думы со своим «мнением»
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Ответ SMART789
Привет всем кто нацепил на себя ошейник и смирился Благодаря вам этот убогий закон и не отменили
Сражаться с ветрянными мельницами это , конечно, круто. И назло бабушке уши морозить. И свои амбиции ставить выше любви к клубу, который ни в чем не виноват, конечно, тоже круто. Я оформил. И что? Не горячо, не холодно. Единственно, глупый закон и я его толкомнеп понимаю. А наши данные... Где их только нет и где мы только нынче не регистрируемся.
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Ответ Slavnov
Паспорт выкинь, такой же ошейник, понты дешевые, мы фанаты,а кузмичей нагнули...
Вот только нюанс, вас никто не может лишить паспорта без объяснения причин и без суда. А собачьего ошейника - легко.
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