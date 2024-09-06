Шпрыгин о Fan ID: «Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Чем он мешает? Мне даже удобнее стало»

Александр Шпрыгин высказался о том, как был принят закон о Fan ID.

Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков и фанат «Динамо» баллотируется в городскую думу Москвы от партии ЛДПР.

– Когда вы решили баллотироваться от ЛДПР, вас не смутило, что партия голосовала за Fan ID в Госдуме?

– Неправда, не так было. Мы встречались с Жириновским по поводу Fan ID. Он сказал прямо: «У меня в парламенте – меньшинство. Что я сделаю?» В первом чтении ЛДПР не голосовала.

– В решающем – третьем – чтении против выступили только коммунисты. «Новые люди» и «Справедливая Россия» воздержались, ЛДПР была за.

– Я разговаривал с руководителем комитета по спорту Дмитрием Свищевым. Я и сейчас с ним плотно общаюсь, он курирует Москву в .

В декабре 2023-го я пришел в Госдуму, он сказал: «Саш, мы вынуждены принести извинения» – «Не понял». – «Вот так получилось с . Мы ничего не можем сделать. Закон внесла ФСБ, поддержало правительство. Система работает вот так. Мы извиняемся, но при всем желании мы ничем не помогли бы».

Сейчас надо отталкиваться от текущих реалий. Fan ID действует уже два года. Я сам его получил, не участвую в бойкоте. Фанаты проиграли, государство оказалось сильнее. Надо уметь это принимать. Есть закон, его подписал президент. Просто кричать в ответ и не ходить на стадион – этим ничего не изменишь. Иди получай Fan ID. Если отказали – разбирайся в судебном порядке.

Сам Fan ID чем мешает? Чем неудобно приложение «Болельщик»? Переслал, туда-сюда, на входе показал. Мне даже удобнее стало, потому что я разовые приглашения раздаю. Теперь удобнее отправлять, – сказал Шпрыгин в интервью Спортсу’‘.

Шпрыгин о том, что баллотируется в Мосгордуму: «Вникаю, прохожу эту историю экстерном. «Единая Россия» – как «Зенит», а ЛДПР – маленькая оппозиционная партия»

«Я не встречал более вежливых методов, чем у чекистов». Фанат Шпрыгин идет в депутаты от ЛДПР