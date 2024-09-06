Черчесов о ничьей Казахстана с Норвегией: «За самоотдачу – пять. Над игрой в атаке нужно поработать»

Теги Станислав Черчесов сборная Норвегии по футболу сборная Казахстана по футболу Лига наций УЕФА Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов доволен самоотдачей сборной Казахстана в матче с Норвегией.

«Мы начали новый путь – Лига наций. Это другой уровень, каждая игра будет нам нужна. Наша задача – готовиться к каждой игре, выходить против соперников и искать у них проблемные зоны.

Поздравил ребят с началом. За самоотдачу можно поставить пять. Над игрой в атаке нам нужно поработать.

Опыт подсказывает, что лучше ничего не говорить сейчас. Когда смотришь запись игры, ты смотришь на все в абсолютно другом свете. Нам нельзя терять мячи, особенно в переходных фазах. Это рабочий момент, который мы обсудим и над этим поработаем», – отметил главный тренер сборной Казахстана после ничьей.

Казахстан в 1-м матче при Черчесове дома сыграл 0:0 с Норвегией Холанда и Эдегора. Гости больше владели мячом, били по воротам, подали угловых и пасовали

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7 комментариев
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Черчесов - гений. Сразу же нейтрализовал Холанда. Почему он не в Челси?
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во первых не самоотдача, а максимальная мобилизация последних сил - поправил сам себя Саламыч
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никакой игры, никакой мысли не увидел, повезло просто
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За самоотдачу пять, пять отжиманий!
А если серьезно, то молодец Саламыч, так держать!
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че ловить с Австрией и Словенией непонятно, и это не вина казахов или Черчессова, просто объективность, но болею за вас ребята
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Ответ Правдоруб Денисов
Черчесов - гений. Сразу же нейтрализовал Холанда. Почему он не в Челси?
Уровень Челси не соответствует уровню Черчесова.
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