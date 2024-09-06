Черчесов о ничьей Казахстана с Норвегией: «За самоотдачу – пять. Над игрой в атаке нужно поработать»

Станислав Черчесов доволен самоотдачей сборной Казахстана в матче с Норвегией.

«Мы начали новый путь – Лига наций. Это другой уровень, каждая игра будет нам нужна. Наша задача – готовиться к каждой игре, выходить против соперников и искать у них проблемные зоны.

Поздравил ребят с началом. За самоотдачу можно поставить пять. Над игрой в атаке нам нужно поработать.

Опыт подсказывает, что лучше ничего не говорить сейчас. Когда смотришь запись игры, ты смотришь на все в абсолютно другом свете. Нам нельзя терять мячи, особенно в переходных фазах. Это рабочий момент, который мы обсудим и над этим поработаем», – отметил главный тренер сборной Казахстана после ничьей.

Казахстан в 1-м матче при Черчесове дома сыграл 0:0 с Норвегией Холанда и Эдегора. Гости больше владели мячом, били по воротам, подали угловых и пасовали