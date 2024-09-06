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Итальянская бегунья-трансгендер Петрилло осталась без медалей на Паралимпиаде. Она выбыла в полуфиналах на 2 дистанциях

Бегунья-трансгендер Валентина Петрилло не смогла завоевать медаль Паралимпиады

Сегодня на Играх в Париже 50-летняя итальянка выбыла в полуфинале на дистанции 200 метров в категории T12 (атлеты с нарушением зрения). Она показала девятое время (25,92 секунды), но для попадания в финал требовалось занять место в топ-4.

Лучший результат полуфинала – у кубинки Омары Дюранд (24,41). В забеге также участвовала россиянка Анна Кулинич-Сорокина, которую дисквалифицировали за фальстарт.

Петрилло – первая спортсменка-трансгендер в истории Паралимпийских игр, до 2019 года она соревновалась среди мужчин. На Играх-2024 в Париже она также выбыла в полуфинале на 400-метровке.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Бег
logoПаралимпийские игры
logoсборная Италии жен
logoпаралимпийская сборная России жен
Анна Кулинич-Сорокина
Валентина Петрилло
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