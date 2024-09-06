Агбонлахор о Роналду в сборной: «На Евро он ничего не показал. У Криштиану было его время. Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Футбол

Габриэль Агбонлахор высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии забил 900-й гол в карьере в ворота сборной Хорватии в Лиге наций.

«Он ничего не показал на Евро, если вы видели его игру. Мы стали забывать об этом, не так ли? Он, вероятно, мешал другим игрокам появляться на поле. Думаю, то, что он играл столько матчей, возможно, дорого обошлось Португалии.

Я знаю, что люди скажут, что это жестко и это не его вина, но, знаете, у тебя было свое время. Ты все еще можешь многое, но способен ли ты играть на самом высоком уровне? Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии, есть причина, почему его отпустили из «Манчестер Юнайтед», есть причина, почему он не играет в Европе.

Я просто думаю, что у Португалии так много классных игроков, которые остались на скамейке на Евро. Роналду захочет поехать на чемпионат мира, он продолжает играть не только ради Лиги наций. Его конечная цель – завершить карьеру на чемпионате мира.

На месте Роберто Мартинеса я бы подумал: «Ох, это снова шоу Роналду». Он дал понять, что не хочет быть запасным. Что если он в составе, то хочет быть в старте. Это проблема для тренера, потому что так ли велик Роналду, как Португалия?» – сказал бывший полузащитник «Астон Виллы».

26 комментариев
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Да не только ЕВРО Роналду провалил, но и последний ЧМ.
Нынешний Роналду проблема для сборной, но этого не понимают его глоры, что с них взять, как и сам фрукт.
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Ответ Ded Delvin
Ну можно чтото придумать, вон Испания играла тоже с никакущим с точки зрения прямой роли нападющего Моратой, но он хотябы проделывал хороший объём работы и прекрасен в подыгрыше. А так Роналдо который уже не даёт такую разницу как завершитель, но и за мячом уже не бегает, экономит силы типа.
Рамуш точно лучше в интенсивности, прессинге, движении, во влитости в молодой состав. А 0 голов забить как Кришти он уж способен. И это молчу о Жоте.
+12
-1
+11
Рамуш никакущий 60 мин в плей офф Чм 3 гола, Роналду 20 лет 5 Чм 0 голов,0 ассистов , 0 медалей это факт, даже Леау вышел на 5 минут и то закинул гол в плей офф ! С Роналду постоянные вылеты в 1/8 или вообще не выход из группы с США и Ганой, без него прошли в 1/4 с самым крупным разгромом в плей офф в 21 веке очень крепкой Швейцарии! С Роналду против Люксембурга 6-0 без Роналду 9-0 самая крупная победа Португалии в истории , с Роналду евро 2004 финал проиграли, без Роналду финал 2016 выиграли и это же все факты, которые легко проверить, хоть кто то говорит правду кому эта мусорная статистика нужна кроме самого Роналду и его фанатов ? Португалии которая с ним постоянно всё проигрывает или молодым чье место он занимает ?
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Ответ Дядя ТУРА
Сколько?!? Рамуш никакущий. И все по сути. Кто лучше то объективно?
Ну можно чтото придумать, вон Испания играла тоже с никакущим с точки зрения прямой роли нападющего Моратой, но он хотябы проделывал хороший объём работы и прекрасен в подыгрыше. А так Роналдо который уже не даёт такую разницу как завершитель, но и за мячом уже не бегает, экономит силы типа.
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Первыми прибежали хейтеры Роналду)
Только для глоров фрукта правда является хейтом.
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Ну это база ребят
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Все, кто хоть более-менее разбирается в футболе и начал смотреть его не вчера, согласятся с этим мнением. Такова реальность.
+6
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Из всех языков мира, он выбрал язык фактов. Factos 👍👀
+10
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+4
Ответ Graziano
Кто же эти люди на скамейке которые заслужили играть вместо Рона? Кроме Рамуша который играя в уничтожавшем лигу ПСЖ забивал только в каждом третьем матче а в ЛЧ вообще ни забил ни разу, я больше ни одного не знаю. Проблема Португалии не в Роне а в том что абсолютно нет никого кто находится даже рядом по уровню с 40 летним игроком. Единственный кто мог бы сыграть на месте 9ки это Жота но он был травмирован почти весь чемп.
А так сложно играть вместо Рона и показывать такую же результативность.
Рамуш тоже может 0 голов забить, только он, вместо того чтобы в штрафной весь матч стоять, может побегать, в прессинге и подыгрыше участвовать.
Вобщем пользы от "никакущего" Рамуша в разы будет больше, чем от старого фрукта.
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+4
Ответ Дядя ТУРА
Сколько?!? Рамуш никакущий. И все по сути. Кто лучше то объективно?
Жота, как минимум. Да и Рамуш сделал хет-трик, как только оставили Роналду на скамейке в матче с Швейцарией. Единственный матч Португалии, где она феерила, как и должна была всегда, если посмотреть на фамилии игроков. Да и не только в голах дело. Если Жота или Рамуш не будут класть по несколько мячей каждый матч, это не значит, что они также вредят команде, как Роналду. Он просто стоит и ждёт навеса в штрафную. А если опускается, якобы помочь команде, то все ещё хуже. Он просит мяч в ноги вдалеке от ворот, получает его, постоит с ним, отдаст ближнему на 2 метра и прогулочным шагом в штрафную. Офигенный футбол.
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+4
Ответ Graziano
Кто же эти люди на скамейке которые заслужили играть вместо Рона? Кроме Рамуша который играя в уничтожавшем лигу ПСЖ забивал только в каждом третьем матче а в ЛЧ вообще ни забил ни разу, я больше ни одного не знаю. Проблема Португалии не в Роне а в том что абсолютно нет никого кто находится даже рядом по уровню с 40 летним игроком. Единственный кто мог бы сыграть на месте 9ки это Жота но он был травмирован почти весь чемп.
Именно в нем проблема.
Игра Португалии без роналду более разнообразная, они атакуют флангами, каждый отрабатывает, они могут себе позволить атаковать вторым и третьим темпом.
С роналду это скатывается в примитив - заброс, навес, фланги мёртвые ибо крайки страхуют диву, которая не держит позицию.
Для хейтеров роналду это благо, видеть его очередной крах на большом турнире мало кто откажется.
Вот так он все рушит.
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Только у тен хага хватило мужества оставить этот балласт в запасе))
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Самое страшное для сборной Португалии, что он даже не способен вообразить, что его тренер может перестать вызывать в 40 лет или типа того.
Считает, что даже в 50 ему будет гарантировано место в основе, хотя уже после 35 просто чемодан без ручки. Видимо, бесхребетный Мартинес - это протекция самого Кринжа
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По делу сказал Агбонлахор.
Да, он, в принципе, обычно в здравом ключе рассуждает.
Но, с другой стороны, кажется, что сборная Португалии, пока у них главный тренер Мартинес, вряд ли добьëтся чего-то серьëзного (с Роналду или без него).
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Это кто такой некрасивый?
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Он провалил все ЧМ, он провалил все евро, кроме 2016 со смешной сеткой, где в 1/2 аж сам Уэльс)
Никогда не признавался лучшим на турнирах сборных, никогда не забивал в плей офф ЧМ.
О чем можно вообще говорить? Ронеалду ролевик для детей, не более.
Извините конечно, но с таким резюме на международном уровне, включая главный турнир в истории, у роналду нет шансов против биг 3 - Месси, Пеле, Марадона.

Поэтому и приходится ему выдумывать что евро равно ЧМ😆
Теперь вон Греция и Дания просят их признать мировыми чемпионами, ведь их триумф ещё более значимый, чем Португалия в 2016.
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Кто же эти люди на скамейке которые заслужили играть вместо Рона? Кроме Рамуша который играя в уничтожавшем лигу ПСЖ забивал только в каждом третьем матче а в ЛЧ вообще ни забил ни разу, я больше ни одного не знаю. Проблема Португалии не в Роне а в том что абсолютно нет никого кто находится даже рядом по уровню с 40 летним игроком. Единственный кто мог бы сыграть на месте 9ки это Жота но он был травмирован почти весь чемп.
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-2
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Ответ Дядя ТУРА
Сколько?!? Рамуш никакущий. И все по сути. Кто лучше то объективно?
Жота, Консейсау, Нету, Леау - да до фига. Было бы желание. Жота - универсал, может и ЦФ сыграть или ложную девятку. Андре Силва был еще хороший ЦФ помню по Франкфурту, но он че то пропал с радаров, типа карьера в Лейпциге не заладилась, по арендам пошел.
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Только полный идиот будет называть себя на "мы" - "... мы стали забывать", а также пытаться думать за кого-то еще: "На месте Роберто Мартинеса, я бы подумал..."
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