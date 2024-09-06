Агбонлахор о Роналду в сборной: «На Евро он ничего не показал. У Криштиану было его время. Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии»

Габриэль Агбонлахор высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Форвард « » и сборной забил 900-й гол в карьере в ворота сборной Хорватии в Лиге наций.

«Он ничего не показал на Евро, если вы видели его игру. Мы стали забывать об этом, не так ли? Он, вероятно, мешал другим игрокам появляться на поле. Думаю, то, что он играл столько матчей, возможно, дорого обошлось Португалии.

Я знаю, что люди скажут, что это жестко и это не его вина, но, знаете, у тебя было свое время. Ты все еще можешь многое, но способен ли ты играть на самом высоком уровне? Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии, есть причина, почему его отпустили из « », есть причина, почему он не играет в Европе.

Я просто думаю, что у Португалии так много классных игроков, которые остались на скамейке на Евро. Роналду захочет поехать на чемпионат мира, он продолжает играть не только ради Лиги наций. Его конечная цель – завершить карьеру на чемпионате мира.

На месте Роберто Мартинеса я бы подумал: «Ох, это снова шоу Роналду». Он дал понять, что не хочет быть запасным. Что если он в составе, то хочет быть в старте. Это проблема для тренера, потому что так ли велик , как Португалия?» – сказал бывший полузащитник «Астон Виллы».