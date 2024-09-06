Агбонлахор о Роналду в сборной: «На Евро он ничего не показал. У Криштиану было его время. Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии»
Габриэль Агбонлахор высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии забил 900-й гол в карьере в ворота сборной Хорватии в Лиге наций.
«Он ничего не показал на Евро, если вы видели его игру. Мы стали забывать об этом, не так ли? Он, вероятно, мешал другим игрокам появляться на поле. Думаю, то, что он играл столько матчей, возможно, дорого обошлось Португалии.
Я знаю, что люди скажут, что это жестко и это не его вина, но, знаете, у тебя было свое время. Ты все еще можешь многое, но способен ли ты играть на самом высоком уровне? Есть причина, почему он играет в Саудовской Аравии, есть причина, почему его отпустили из «Манчестер Юнайтед», есть причина, почему он не играет в Европе.
Я просто думаю, что у Португалии так много классных игроков, которые остались на скамейке на Евро. Роналду захочет поехать на чемпионат мира, он продолжает играть не только ради Лиги наций. Его конечная цель – завершить карьеру на чемпионате мира.
На месте Роберто Мартинеса я бы подумал: «Ох, это снова шоу Роналду». Он дал понять, что не хочет быть запасным. Что если он в составе, то хочет быть в старте. Это проблема для тренера, потому что так ли велик Роналду, как Португалия?» – сказал бывший полузащитник «Астон Виллы».
Нынешний Роналду проблема для сборной, но этого не понимают его глоры, что с них взять, как и сам фрукт.
Рамуш тоже может 0 голов забить, только он, вместо того чтобы в штрафной весь матч стоять, может побегать, в прессинге и подыгрыше участвовать.
Вобщем пользы от "никакущего" Рамуша в разы будет больше, чем от старого фрукта.
Игра Португалии без роналду более разнообразная, они атакуют флангами, каждый отрабатывает, они могут себе позволить атаковать вторым и третьим темпом.
С роналду это скатывается в примитив - заброс, навес, фланги мёртвые ибо крайки страхуют диву, которая не держит позицию.
Для хейтеров роналду это благо, видеть его очередной крах на большом турнире мало кто откажется.
Вот так он все рушит.
Считает, что даже в 50 ему будет гарантировано место в основе, хотя уже после 35 просто чемодан без ручки. Видимо, бесхребетный Мартинес - это протекция самого Кринжа
Да, он, в принципе, обычно в здравом ключе рассуждает.
Но, с другой стороны, кажется, что сборная Португалии, пока у них главный тренер Мартинес, вряд ли добьëтся чего-то серьëзного (с Роналду или без него).
Никогда не признавался лучшим на турнирах сборных, никогда не забивал в плей офф ЧМ.
О чем можно вообще говорить? Ронеалду ролевик для детей, не более.
Извините конечно, но с таким резюме на международном уровне, включая главный турнир в истории, у роналду нет шансов против биг 3 - Месси, Пеле, Марадона.
Поэтому и приходится ему выдумывать что евро равно ЧМ😆
Теперь вон Греция и Дания просят их признать мировыми чемпионами, ведь их триумф ещё более значимый, чем Португалия в 2016.